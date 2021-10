Mae Matthew Maynard, prif hyfforddwr tîm criced Morgannwg, wedi cwblhau ei daith gerdded o Gaerdydd i Fae Colwyn mewn welingtons ar ôl mynd y tu hwnt i’w darged ariannol o £20,000.

Dros gyfnod o 12 diwrnod, cerddodd e 230 o filltiroedd er cof am ei fab Tom, cyn-gricedwr Morgannwg a Surrey, fu farw’n 23 oed yn 2012.

Y nod oedd codi arian fel bod modd adeiladu rhwydi criced newydd yng Ngerddi Sophia er mwyn sicrhau lle chwarae i blant, yn union fel y byddai Tom yn ei wneud yn fachgen ifanc yn mynd i wylio’i dad yn chwarae i’r sir.

Dechreuodd y daith yng Ngerddi Sophia yng Nghaerdydd ar Hydref 8, ac fe ddaeth i ben yng Nghlwb Criced Bae Colwyn, lle chwaraeodd Tom ei gêm gyntaf i Forgannwg.

Fe ddringodd e’r Tri Chopa – Pen y Fan, yr Wyddfa a Chader Idris – fel rhan o’r her.

Yn cadw cwmni iddo ar gymal ola’r daith roedd Ceri, ei ferch a chwaer Tom, ynghyd â nifer o unigolion eraill.

Hon yw’r her olaf yn enw Ymddiriedolaeth Tom Maynard ar ôl naw mlynedd o godi arian, er y bydd y gêm griced flynyddol yn Sain Ffagan yn parhau.

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi codi dros £500,000 ers ei sefydlu naw mlynedd yn ôl.

“Diolch i bawb ymunodd efo fi ar y daith gerdded ac a gyfrannodd at yr achos,” meddai Matthew Maynard ar ôl cwblhau’r daith.

“Rwy’n hynod ddiolchgar am y gefnogaeth dwi wedi’i derbyn yn ystod yr her gan ein haelodau, ein cefnogwyr a’r gymuned griced ehangach.

“Bu’n antur go iawn yn fy welis, a dw i’n teimlo ychydig yn flinedig, ond ro’n i wrth fy modd o gael gwybod pan ddaru fi ddeffro bore ’ma ein bod ni wedi cyrraedd y targed ddaru ni ei osod.

“Efo’r arian rydan ni wedi’i godi, gallwn ni adeiladu ardal rwydi yn enw Tom fedr hogia a genethod fwynhau ymarfer ei sgiliau criced yn ddiogel ynddi, fel roedd Tom yn medru’i wneud yn blentyn.

“Mae’r her wedi bod yn un wna i fyth ei hanghofio a rŵan rydan ni wedi cyrraedd y targed, mae’n ei gwneud yn fwy arbennig fyth a’r holl bothelli’n werthchweil.”

Y cymal diweddara wedi’i gwblhau ym Machynlleth / the latest leg of #wellymanwalking completed in Machynlleth @TomMaynardTrust @mattmaynard25 https://t.co/zAUZNbnYko https://t.co/f38OGFMk3o pic.twitter.com/4K9ljjxBxc

— Alun Rhys Chivers 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@alunrhyschivers) October 13, 2021