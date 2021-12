Mae Jonny Clayton drwodd i drydedd rownd Pencampwriaeth Byd Dartiau’r PDC, ar ôl curo Keane Barry o 3-2.

Doedd hi ddim yn fuddugoliaeth gyfforddus o bell ffordd i’r Cymro Cymraeg o Bontyberem, yn dilyn gornest o safon eithriadol yn erbyn y Gwyddel.

Roedd deg sgôr o fwy na chant rhwng y ddau chwaraewr i ennill gemau – does neb wedi cael mwy mewn gêm am y gorau i ennill tair set.

Cafodd Clayton wyth sgôr o 180, ac fe wnaeth e orffen gyda chyfartaledd tri dart o 103.70 yn yr ornest.

Ond roedd e ar ei hôl hi o 2-1 ar ôl dechrau gwael, cyn taro’n ôl a dangos ei safon yn y pen draw.

Dangosodd Keane Barry ei fod e’n un i’w wylio yn y dyfodol, gyda sawl sgôr swmpus – 104 i dorri tafliad Clayton yn y set gyntaf, ac yna 116, 136 a 121 wrth iddo fe fynd ar y blaen o 2-1 mewn setiau.

Yn yr ail set, methodd Clayton ag ymgais at y dwbl 20 ac fe aeth Barry yn ei flaen i ennill y drydedd set i’w gwneud hi’n 2-1, gyda Barry yn taflu 100 a 114.

Taflodd Barry 122 i ennill y drydedd set i’w gwneud hi’n 2-1 cyn i Clayton daro’n ôl gyda 100 i’w gwneud hi’n 2-2 mewn setiau.

Erbyn i Clayton sgorio 78 yn y gêm olaf i gipio’r fuddugoliaeth, roedd e wedi ennill chwe gêm yn olynol ar ôl i Barry golli’i ffordd, ac mae’n siŵr y bydd ei ochenaid o ryddhad yn yr Alexandra Palace i’w glywed ’nôl adref yng Nghwm Gwendraeth.

