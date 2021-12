Gydag achosion Covid a chwaraewyr heb ei brechu yn creu hafoc llwyr o drefniadau’r penwythnos yn Lloegr, cafodd oddeutu hanner y gemau eu gohirio. Dim gêm i sawl Cymro felly ond fe gafodd ambell un gyfle i greu argraff.

Uwch Gynghrair Lloegr

Ymhlith y gemau i gael eu gohirio yn Uwch Gynghrair Lloegr yr oedd rhai Brentford, Burnley a Chaerlŷr gan olygu dim gêm i Fin Stevens, Wayne Hennessey, Connor Roberts a Danny Ward.

Aeth gêm Leeds yn erbyn Arsenal yn ei blaen nos Sadwrn, er efallai y byddai’n well gan gefnogwyr Leeds pe na fyddai wedi cael ei chwarae gan iddynt golli o bedair gôl i un! Daeth hynny yn dilyn colled drom arall o saith gôl i ddim yn erbyn Man City ganol wythnos. Dechreuodd Tyler Roberts y ddwy gêm ond roedd Dan James allan o’r gêm gydag Arsenal wedi i anaf ei orfodi oddi ar y cae ar hanner amser yn erbyn City.

Yn rhyfedd ddigon, fe lwyddodd y mwyafrif o gemau hynny a oedd yn cael eu darlledu’n fyw fynd yn eu blaenau. Gwnewch o hynny fel y fynnoch ond fe wnaeth olygu fod mwy o gemau wedi eu chwarae ddydd Sul na ddydd Sadwrn.

Ymweliad Lerpwl â Tottenham a oedd un o’r rheiny. Dechreuodd Ben Davies i Spurs ac roedd Joe Rodon ar y fainc. Felly hefyd Neco Williams i’r ymwelwyr. Gorffennodd y gêm gyffrous yn ddwy gôl yr un.

Y Bencampwriaeth

Yn ogystal ag yn Abertawe a Chaerdydd, cafodd chwaraewyr Cymru yng ngharfanau Derby, Luton, Millwall, Preston, QPR a Stoke eu heffeithio gan ohirio gemau yn y Bencampwriaeth y penwythnos hwn.

Mae tymor Brennan Johnson yn mynd o nerth i nerth wedi iddo sgorio’r gôl fuddugol i Nottingham Forest yn erbyn Hull ddydd Sadwrn, y Cymro’n rheoli’r bêl ar ei frest cyn gorffen yn gelfydd i ennill y gêm o ddwy gôl i un gyda deunaw munud yn weddill. Nid oedd Matthew Smith yng ngharfan Hull.

Gellir fod wedi disgrifio’r gêm rhwng Blackpool a Peterborough fel cystadleuaeth i fod yn bedwerydd dewis rhwng y pyst i Gymru. Hynny yw, cyn i Chris Maxwell orfod methu’r gêm wedi i’r anaf a achosodd iddo fethu rhan helaeth o hanner cyntaf y tymor godi’i ben eto. Fe wnaeth Dave Cornell chwarae yn y pen arall gan ildio tair mewn colled o dair gôl i un.

Dechreuodd Neil Taylor i’w glwb newydd, Middlesbrough am y tro cyntaf wrth iddynt gael buddugoliaeth wych o gôl i ddim yn erbyn Bournemouth. Eilydd heb ei ddefnyddio a oedd Chris Mepham i’r gwrthwynebwyr.

Huddersfield a aeth â hi mewn gêm gyffrous yn erbyn Bristol City, yn ennill o dair gôl i ddwy gyda Sorba Thomas yn dechrau i’r Terriers. Nid oedd Andy King yng ngharfan Bristol City.

Dechreuodd y bachgen ifanc, Jordan James, i Birmingham eto’r penwythnos hwn ond colli’n drwm a fu hanes ei dîm yn Blackburn, pedair gôl i ddim y sgôr.

Nid yw Fulham Harry Wislon yn wynebu Sheffield United Rhys Norrington-Davies tan nos Lun ac ar hyn o bryd mae disgwyl i’r gêm honno fynd yn ei blaen.

Cynghreiriau is

Mae prif gynrychiolaeth Gymreig yr Adran Gyntaf yn Bolton, Crewe a Portsmouth a chafodd eu gemau hwy i gyd eu gohirio.

Ymhlith y gemau i oroesi yr oedd buddugoliaeth Plymouth o gôl i ddim yn erbyn Charlton. Chwaraeodd James Wilson y gêm gyfan yn yr amddiffyn i Plymouth a daeth Ryan Broom a Luke Jephcott i’r cae fel eilyddion hwyr. Eilydd heb ei ddefnyddio a oedd Chris Gunter i Charlton ac nid oedd Adam Matthews yn y garfan.

Mae rhediad gwych Nathan Broadhead o flaen gôl yn parhau wedi i’r blaenwr sydd ar fenthyg o Everton achub pwynt i Sunderland yn erbyn Ipswich. Sgoriodd ei bumed gôl mewn pum gêm i unioni’r sgôr yn un gôl yr un yn gynnar yn yr ail hanner. Chwaraeodd Lee Evans a Wes Burns y gêm gyfan i Ipswich.

Welshman Nathan Broadhead carried on his fine run of form with an equaliser for Sunderland at Ipswich ⚽

