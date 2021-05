Collodd y Cymro Cymraeg Brett Johns ei ornest Bellator gyntaf yn yr Unol Daleithiau neithiwr (nos Wener, Mai 21).

Roedd e’n ymladd yn erbyn Danny Sabatello, oedd hefyd yn ei ornest Bellator gyntaf, yn Uncasville yn nhalaith Connecticut.

Roedd penderfyniad y beirniaid yn unfrydol, wrth i Sabatello ennill ar bwyntiau, gyda phob un o’r beirniaid yn nodi sgôr o 30-27.

Daeth cadarnhad fis Hydref y llynedd fod Johns, sy’n hanu o Abertawe, wedi symud o’r UFC at Bellator.

Roedd disgwyl iddo fe ymladd yn erbyn Matheus Mattos ond fe fu’n rhaid i hwnnw dynnu’n ôl o’r ornest ar ôl profi’n bositif ar gyfer Covid-19.

Fe wnaeth Sabatello gamu i’r bwlch ar y funud olaf, gyda dim ond wythnos o rybudd.

Win or learn. @36Johns stepped up again to one of the biggest promotions, we are always proud of our Welsh Warriors whatever the result. Rest up, recoup and looking forward to seeing you in the @BellatorMMA cage again very soon. Congratulations to Daniel Sabatello. #WinOrLearn🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/bSeLpLak7y

— MMA Wales ® 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@MMAWales) May 21, 2021