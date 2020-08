Mae Jamie Clarke, y chwaraewr snwcer o Lanelli, wedi colli gêm danllyd yn erbyn yr Albanwr Anthony McGill yn y Crucible yn Sheffield.

Gyda’r sgôr yn 7-2 yn yr ornest ail rownd, fe wnaeth y ddau ffraeo pan gafodd y Cymro ei gyhuddo o sefyll yng ngolwg yr Albanwr wrth iddo baratoi i daro pêl felen hir.

Bu’n rhaid i’r dyfarnwr Jan Verhaas ymyrryd, gan orchymyn y Cymro i ddychwelyd i’w gadair o ben draw’r bwrdd.

Sylwadau “plentynnaidd”

Yn ystod y toriad rhannodd Jamie Clarke neges ar Twitter yn herio Anthony McGill.

You want to dance, let’s dance

— Jamie Clarke (@clarkej998) August 8, 2020