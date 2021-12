Mae galw ar Lywodraeth Cymru i ailystyried cyfyngiadau Covid-19 sydd wedi arwain at ganslo digwyddiadau Parkrun yng Nghymru.

Daw penderfyniad Parkrun yn dilyn mesurau newydd sy’n cyfyngu ar nifer y bobl all ymgynnull.

Dywedodd pennaeth Athletau Cymru, James Williams, wrth BBC Cymru y dylid blaenoriaethu rhedeg fel gweithgaredd gan ei fod yn “darparu’r budd iechyd mwyaf”.

“O’r holl weithgareddau na ellir eu cynnal, yr un sydd fwy na thebyg yn darparu’r budd iechyd mwyaf i bawb ledled Cymru yw’r un weithgaredd y mae’n rhaid stopio yn anffodus,” meddai.

“Er tegwch i Lywodraeth Cymru, gall mwyafrif helaeth o chwaraeon cymunedol barhau.”

Dan gyfyngiadau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru fe fydd digwyddiadau torfol yn cael eu cyfyngu – gall hyd at 50 o bobl ddod ynghyd.

From Boxing Day… I’ll be able to go to a pub with plenty of others indoors, albeit socially distanced etc.

But I won’t be able to do a 5km outdoors on a Saturday morning with Parkrun.

— Peter Gillibrand (@GillibrandPeter) December 22, 2021