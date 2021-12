Mae gemau Caerdydd a Chasnewydd yn y Gynghrair Bêl-droed ar Ddydd San Steffan wedi cael eu gohirio.

Roedd disgwyl i’r Adar Gleision groesawu Coventry i dde Cymru, tra bod gan yr Alltudion gêm gartref hefyd yn erbyn Forest Green.

Daw hyn wrth i nifer o ddigwyddiadau chwaraeon fod mewn perygl o gael eu gohirio dros y Nadolig oherwydd cynnydd mewn achosion o Covid-19.

Following consultation with the EFL, Cardiff City regret to announce that Boxing Day’s fixture with Coventry City has been postponed due to several cases of COVID-19 within the playing squad and staff.

