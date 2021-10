Bydd tîm merched Cymru yn wynebu Estonia yn Stadiwm Dinas Caerdydd heno (26 Hydref) o flaen y dorf uchaf iddyn nhw ei weld erioed.

Dyma fydd y bedwaredd gêm ragbrofol i’r ddau dîm, wrth iddyn nhw obeithio cael lle yng Nghwpan y Byd 2023 yn Seland Newydd ac Awstralia.

Dydy Cymru heb golli gêm yn yr ymgyrch hyd yn hyn, ac maen nhw eisoes wedi curo Estonia oddi cartref ym mis Medi.

Er hynny, byddan nhw’n ymwybodol bod rhaid wynebu Ffrainc – sef y ffefrynnau yng ngrŵp I – a bydd rhaid gwneud hynny gartref ac oddi cartref cyn mis Ebrill 2022.

Roedd gêm gyfartal yn erbyn Slofenia nos Wener diwethaf (22 Hydref) yn ganlyniad addawol, wrth ystyried eu bod nhw lawr i ddeg dynes gyda 20 munud i fynd.

Byddan nhw’n gobeithio ailadrodd safon y perfformiad heno, o flaen torf o dros 5,000 o gefnogwyr.

Y record presennol yw 5,053 o gefnogwyr, a gafodd ei gosod yn Rodney Parade ar gyfer gêm ragbrofol Cwpan y Byd 2018 yn erbyn Lloegr.

Fe wnaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru gadarnhau ar Twitter y bydd y record yn cael ei dorri heno.

CONFIRMED: Cymru v Estonia will break the record for a Women's international match in Wales.

1,900 of the tickets have been purchased by junior girls clubs.

Get involved 👉 https://t.co/hsH0UFCPVt#BeFootball | #TogetherStronger pic.twitter.com/6gnUlfB8zW

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) October 26, 2021