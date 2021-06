Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yw Prif Ddramodydd Eisteddfod T eleni.

Fe wnaeth y beirniad, Elgan Rhys, ddatgelu mai Rhiannon oedd yr enillydd mewn seremoni arbennig oedd yn cael ei darlledu’n fyw o Wersyll yr Urdd yn Llangrannog brynhawn heddiw (2 Mehefin).

Roedd gofyn i gystadleuwyr gyfansoddi drama neu fonolog heb fod dros bum munud o hyd ar gyfer dim mwy na dau actor, ac a fyddai’n addas i’w berfformio ar sgrin neu lwyfan.

Yn ôl y beirniad, daeth 38 o geisiadau i law, a’r gystadleuaeth yn un “amrywiol ar yr ochr orau”.

Daeth Delyth Evans o Silian ger Llanbed yn ail, a Martha Grug Ifan o Langynnwr ger Caerfyrddin yn drydydd.

Roedd y tri a ddaeth i’r brif yn “chwa o awyr iach” meddai Elgan Rhys, gyda sawl llinell o waith Rhiannon, Help(u), wedi “aros yn y cof”.

“Mae Help(u) wedi’i sgwennu’n grefftus a’n denu’r dychymyg yn syth bin gyda darn sy’n teimlo ei fod wedi amsugno holl heriau cymdeithasol a gwleidyddol y flwyddyn ddiwethaf, a chreu stori o’r newydd am gymhlethdod cyfeillgarwch dwy ffrind sydd ddim yn rhannu’r un breintiau,” meddai Elgan Rhys am y gwaith.

Llongyfarchiadau i Rhiannon Lloyd Williams; Prif Ddramodydd Eisteddfod T 2021 👏

The winner of this year’s Eisteddfod T Drama Prize is Rhiannon Lloyd Williams 🎭#EisteddfodT pic.twitter.com/ZONtiFH2Et

— S4C 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@S4C) June 2, 2021