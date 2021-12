Mae gwyntoedd cryfion Storm Barra dros nos wedi achosi trafferthion ledled gorllewin Cymru, gan gynnwys rhwystrau i drafnidiaeth a chartrefi’n colli cyflenwadau trydan a nwy.

Roedd y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd melyn ar draws Cymru ar gyfer neithiwr (dydd Mawrth, 7 Rhagfyr), gyda gwyntoedd o hyd at 70 milltir yr awr i’w disgwyl.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybuddion llifogydd mewn sawl ardal yn ystod y 12 awr diwethaf, gan gynnwys yn Y Borth, Cydweli, ac Aber-miwl.

Cafodd cyflenwadau trydan eu colli mewn sawl ardal dros nos, ond mae’r mwyafrif o’r rheiny bellach wedi eu hadfer.

Mae sawl ffordd wedi gorfod cau oherwydd rhwystrau teithio, ac mae rhai ysgolion wedi gorfod cau am y dydd hefyd oherwydd toriadau i gyflenwadau trydan, yn ogystal ag un ysgol sydd wedi colli to un o’i hadeiladau.

Dywed Trafnidiaeth Cymru y bydd amserlen ddiwygiedig mewn lle yn dilyn y storm.

Bydd y rhybudd tywydd melyn yn parhau i fod mewn grym tan 6yh heno (dydd Mercher, Rhagfyr 8) yn siroedd Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Sir Benfro, Abertawe a Bro Morgannwg.

Cadarnhaodd Trafnidiaeth Cymru y bydd “amserlen ddiwygiedig yn parhau i fod yn ei le ar fwyafrif o lwybrau heddiw oherwydd effeithiau Storm Barra.”

Mae llifogydd ar y llinell rhwng Machynlleth ac Aberystwyth wedi rhwystro trenau rhag gallu teithio am weddill y dydd, wrth i gwmni Network Rail geisio sicrhau diogelwch y rheilffordd.

Yn dilyn hynny, bydd gwasanaeth bws yn cymryd lle trenau rhwng y ddwy dref, ond does dim modd teithio drwy’r Borth oherwydd y llifogydd ar ffyrdd y dref ac ar ôl i adeilad ddisgyn yno.

Mae nifer o ardaloedd yn y gogledd-orllewin wedi bod heb drydan dros nos, yn ôl cwmni ynni Scottish Power.

Fe gollodd ardaloedd gan gynnwys Caernarfon, Bangor, Bethesda, a Phen Llyn eu cyflenwad trydan am gyfnod yn ystod y nos, ond mae’r mwyafrif bellach wedi cael eu hadfer.

Er hynny, mae Scottish Power yn nodi bod rhai cwsmeriaid, gan gynnwys yn Rhosgadfan, Dinorwig, a Nebo yn parhau i fod heb drydan.

Roedd ardal Llanrwst wedi bod heb drydan a nwy, ac roedd llinellau ffôn wedi cael eu heffeithio yn y dref hefyd, gan orfodi i Ysgol Dyffryn Conwy gau ei drysau am y dydd.

⛈Some areas of Llanrwst have no electric or gas. Here are some useful contact details if you need help: pic.twitter.com/F9filej9wx

Mae Cyngor Ceredigion wedi cyhoeddi bod y ffordd y Prom yn Aberystwyth wedi cau rhwng y Pier ac Albert Place, oherwydd y difrod mae’r storm wedi ei achosi dros nos.

Cadarnhaodd Cyngor Gwynedd bod rhan o’r briffordd rhwng Nefyn a Phwllheli wedi cau fore heddiw (dydd Mercher, 8 Rhagfyr).

“Mae’r A497 o Efailnewydd i Bwllheli ar gau oherwydd coeden sydd wedi cwympo,” meddai’r cyngor ar Twitter.

“Bydd y ffordd ar gau dros nos a gofynnwn i fodurwyr ddilyn ffyrdd amgen.

“Mae’r amgylchiadau gyrru yn ddrwg heno – cynghorwn holl ddefnyddwyr y ffordd i yrru i’r amodau a chymryd gofal.”

There no longer appears to be sand on the beaches in Pwllheli, judging by the layer of sandy film covering the roads and paths this morning…#StormBarra pic.twitter.com/yK9CPeLfNx

— Dan Hodges and the Missing Question Mark (@eljgales2) December 8, 2021