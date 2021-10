Mae’r Ceidwadwyr Cymraeg wedi cyhuddo’r Prif Weinidog o wadu bod yna argyfwng ym maes meddygon teulu wrth i bobl methu â chael apwyntiad gyda’u doctor.

Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog fe ofynnodd Paul Davies, arweinydd dros dro y Ceidwadwyr Cymreig, am yr hyn yr oedd y Llywodraeth yn ei wneud gan ystyried y gostyngiad yn nifer y meddygon teulu er bod y boblogaeth yn parhau i dyfu.

Yn ystod y ddadl fe gyfeiriodd yr Aelod dros Breseli Penfro at broblemau cleifion wrth drio cael apwyntiad gyda’u meddygon teulu a bod y pandemig wedi amlygu diffyg doctoriaid.

“Roedd lot o gleifion yn ei chael hi’n anodd cael apwyntiad cyn y pandemig a gorfod aros sawl wythnos,” meddai.

“Ategwyd hyn gan Dr Oelmann, meddyg teulu yng Nghwmbrân a ddywedodd fod ‘yna backlog drwy’r system ac nid meddygon teulu yn unig… Mae backlog mewn gofal sylfaenol, fel y gwasanaeth ambiwlans, gofal cymdeithasol, mae popeth wedi’i gysylltu.

“Ni ellir edrych ar hyn fel problemau ar eu pen eu hunain, mae’r holl beth wedi’i gysylltu sy’n anodd ar staff.”

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Covid exposed the fact that there are not enough doctors & staff in primary care in Wales.

👩‍⚕️ How long have you had to wait on the phone to book a GP appointment, sometimes to be told there are none left?

🥀 These problems existed before Covid so when will Labour solve them? pic.twitter.com/OJOpByUlPJ

— Welsh Conservatives (@WelshConserv) October 12, 2021