Mae un o weinidogion Llywodraeth Geidwadol y Deyrnas Unedig yn destun gwawdio, ar ôl dangos ar y teledu nad yw’n deall y gwahaniaeth rhwng Rwanda a’r Congo.

Cafodd cwestiwn ei godi ynghylch cynllun Rwanda y llywodraeth, a’r ffaith fod y ddwy wlad mewn rhyfel yn erbyn ei gilydd.

Roedd aelod o’r gynulleidfa’n gofyn a fyddai rhywun o’r Congo, yn ôl y cynllun, yn gallu cael eu hanfon yn ôl i Rwanda pe baen nhw’n cael eu halltudio ar ôl cyrraedd glannau gwledydd Prydain.

Chris Philp, y Gweinidog Plismona, oedd yn cynrychioli’r llywodraeth ar raglen Question Time y BBC neithiwr (nos Iau, Ebrill 25).

“Dw i’n credu bod yna eithriad o ran pobol o Rwanda yn cael eu hanfon i Rwanda,” meddai’r gweinidog.

“Dydyn nhw ddim yn dod o Rwanda, maen nhw’n dod o’r Congo,” meddai’r aelod o’r gynulleidfa.

“Ac maen nhw mewn rhyfel yn erbyn Rwanda.

“Ydyn nhw wedyn yn mynd i gael eu hanfon i Rwanda pe baen nhw’n croesi drosodd yma?

“O’r Congo?” gofynnodd Chris Philp. “A fydden nhw’n cael eu hanfon… mae Rwanda yn wlad wahanol i’r Congo, on’d yw hi?

“Ydy mae hi,” meddai’r gyflwynwraig Fiona Bruce, wrth i’r gynulleidfa chwerthin a Wes Streeting, yr aelod seneddol Llafur, yn edrych yn anghrediniol.

Beyond parody.

An Tory Government Minister doesn't know if Rwanda and DR Congo are two different countries.

He voted through legislation when he didn't have a grasp on the simplest, most basic of facts let alone understand the complexities of the issues.pic.twitter.com/47eKLzmNJw

— Mabon ap Gwynfor AS 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@mabonapgwynfor) April 26, 2024