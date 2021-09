Mae goroeswr ymosodiad drôn a laddodd 10 aelod o deulu, gan gynnwys saith o blant yn Affganistan, wedi dweud nad yw ymddiheuro yn ddigon.

Lladdwyd merch dair oed Emal Malhadi, Malika, ar Awst 29 pan darodd taflegryn hellfire yr Unol Daleithiau gar ei frawd hŷn.

Nawr mae’r teulu wedi mynnu ymchwiliad gan Washington i bwy a daniodd y drôn ac am gosbi y personél milwrol oedd yn gyfrifol.

“Nid yw hynny’n ddigon iddyn nhw ddweud sori,” meddai Mr Ahmadi. “Dylai UDA ddod o hyd i’r person a wnaeth hyn.”

Dywedodd Mr Ahmadi fod y teulu hefyd yn ceisio iawndal ariannol am eu colledion ac yn mynnu bod sawl aelod o’r teulu yn cael eu hadleoli i drydedd wlad, heb nodi pa wlad.

Taflegryn

Roedd Zemerai Ahmadi yn gweithio i sefydliad dyngarol Americanaidd a dywedodd ei frawd nad oedd yna unrhyw dystiolaeth i gefnogi honiad y Pentagon bod y cerbyd yn cynnwys ffrwydradau.

Tarodd y taflegryn y car wrth iddo gyrraedd cartref y teulu a rhedodd y plant i gyfarch Zemerai.

Ddydd Gwener, disgrifiodd y Cadfridog Frank McKenzie, pennaeth gorchymyn canolog yr Unol Daleithiau, y streic yn “gamgymeriad trasig”, ac ar ôl wythnosau o wadu, dywedodd fod sifiliaid diniwed yn wir wedi’u lladd yn yr ymosodiad, ac nid eithafwr Gwladwriaeth Islamaidd, fel y cyhoeddwyd yn gynharach.

Roedd y streic drôn yn dilyn bomio hunanladdiad dinistriol gan grŵp y Wladwriaeth Islamaidd – un o gystadleuwyr y Taliban – a laddodd 169 Afghanistan a 13 o bersonél milwrol yr Unol Daleithiau ger un o’r gatiau i faes awyr Kabul.

Taliadau

Ymddiheurodd y Cadfriog McKenzie am y camgymeriad a dywedodd fod yr Unol Daleithiau’n ystyried gwneud taliadau ad-dalu i deulu’r dioddefwyr.

Mynnodd Emal Ahmadi, a ddywedodd ei fod wedi clywed am yr ymddiheuriad gan ffrindiau yn America, na fydd yn dod ag aelodau o’i deulu yn ôl, ac er iddo fynegi rhyddhad i ymddiheuriad a chydnabyddiaeth yr Unol Daleithiau fod ei deulu’n ddioddefwyr diniwed, dywedodd ei fod yn rhwystredig ei fod yn cymryd wythnosau o bledio gyda Washington i wneud galwad i’r teulu o leiaf.

Hyd yn oed wrth i’r dystiolaeth gynyddu i’r gwrthwyneb, haerodd swyddogion Pentagon fod yr ymosodiad wedi’i chynnal yn gywir, i ddiogelu milwyr yr Unol Daleithiau oedd yn aros ym maes awyr Kabul tab y diwrnod olaf y diwrnod canlynol, ar 30 Awst.

Cyfiawnder

Wrth edrych yn flinedig, yn eistedd o flaen adfeilion car Zemarai, dywedodd Mr Ahmadi ei fod am gael mwy nag ymddiheuriad gan yr Unol Daleithiau – roedd am gael cyfiawnder, gan gynnwys ymchwiliad i bwy wnaeth yr ymosodiad. “Ac,” ychwanegodd, “Rwyf am iddo gael ei gosbi gan UDA.”

Roedd Zemerai wedi gofalu am ei dri brawd, gan gynnwys Emal, a’u plant.

“Nawr fi sy’n gyfrifol am fy nheulu i gyd ac rwy’n ddi-waith,” meddai Emal Ahmadi.

Nid yw’r sefyllfa “yn dda,” meddai Mr Ahmadi, o fywyd o dan y Taliban.

Rhybuddiodd grwpiau cymorth rhyngwladol a’r Cenhedloedd Unedig am argyfwng dyngarol sydd ar y gorwel a allai yrru’r rhan fwyaf o Afghanistan islaw’r lefel tlodi.

Diniwed

Dywedodd Gen McKenzie fod y penderfyniad i daro sedan Toyota Corolla gwyn, ar ôl ei olrhain am tua wyth awr, wedi’i wneud yn seiliedig ar safon o “sicrwydd rhesymol” – ei fod yn fygythiad ar y gorwel i rymoedd Americanaidd ym maes awyr Kabul.

Y gred oedd bod y car wedi bod yn cario ffrwydron yn ei gist gefn, meddai.

Ond dywedodd Mr Ahmadi: “Maen nhw’n gallu gweld bod plant diniwed ger y car ac yn y car. Dylid cosbi pwy bynnag a wnaeth hyn.

“Dyw e ddim yn iawn.”