Mae llys ym Mharis wedi cael cyn-Arlywydd Ffrainc, Nicolas Sarkozy, yn euog o lygredd a phedlera dylanwad – ac wedi ei ddedfrydu i flwyddyn yn y carchar yn ogystal â dwy flynedd o ddedfryd ohiriedig.

Cafodd y gwleidydd 66 oed, a oedd yn Arlywydd rhwng 2007 a 2012, ei gollfarnu am geisio cael gwybodaeth yn anghyfreithlon gan uwch-ynad yn 2014 am weithred gyfreithiol yr oedd yn ymwneud â hi.

Mae’n annhebygol y bydd y cyn-Arlywydd yn mynd i’r carchar mewn gwirionedd – dywedodd y llys y bydd gan Sarkozy hawl i wneud cais i gael ei gadw gartref gyda breichled electronig.

“Arbennig o ddifrifol”

Dywedodd y llys fod y ffeithiau’n “arbennig o ddifrifol” o ystyried eu bod wedi’u cyflawni gan gyn-Arlywydd a ddefnyddiodd ei statws i helpu ynad a oedd wedi gweithredu er ei fudd personol.

Yn ogystal, fel cyn-gyfreithiwr, roedd Sarkozy yn “gwbl wybodus” am gyflawni gweithred anghyfreithlon, meddai’r llys.

Cafwyd dau gyd-amddiffynnydd yn euog hefyd – a chawsant yr un dedfryd â Sarkozy.

Bydd Sarkozy yn wynebu achos arall yn ddiweddarach y mis hwn, ynghyd â 13 o bobl eraill, ar gyhuddiadau o ariannu ei ymgyrch arlywyddol yn 2012 yn anghyfreithlon.