Pan gafodd gohebwyr eu gwahodd i gynhadledd Donald Trump, roedden nhw’n disgwyl iddi gael ei chynnal mewn gwesty o’r enw ‘Four Seasons’ yn Pennsylvania – ac nid y tu allan i ganolfan arddio o’r un enw.

Fe wnaeth Trump droi at ei hoff ddull o gyfathrebu – gwefan gymdeithasol Twitter – i gyhoeddi “cynhadledd fawr i’r wasg” yn y ‘Four Seasons’ yn Philadelphia.

Ond fe fu’n rhaid i’r gwesty drydar yn fuan wedyn i gadarnhau nad yn y gwesty hwnnw y byddai’r gynhadledd.

“Bydd yn cael ei chynnal yn Four Seasons Total Landscaping – dim cysylltiad â’r gwesty,” meddai neges gan y gwesty wedyn.

Mae’r ganolfan arddio dan sylw rhwng siop lyfrau Fantasy Island Adult Books ac amlosgfa Delaware Valley.

Fe wnaeth Trump egluro’n ddiweddarach mai ger y ganolfan arddio y byddai’r gynhadledd yn cael ei chynnal, ond ei gyfreithiwr Rudy Giuliani oedd wedi ei chynnal, ac nid Trump ei hun.

Cymharu’r olygfa â chyfres gomedi

Mae nifer fawr o bobol wedi bod yn gwneud hwyl am ben Donald Trump yn dilyn y digwyddiad, gyda rhai yn cymharu’r olygfa â’r gyfres gomedi The Thick Of It.

Ac mae Simon Blackwell, cyd-awdur y gyfres gydag Armando Iannucci, wedi manteisio ar y digwyddiad i dynnu sylw at ei gyfres newydd, gan ddweud bod “Veep yn dal ar gael i’w ffrydio ac ar DVD”.

Dywedodd y digrifwr Zack Bornstein y gallai “ysgrifennu jôcs am 800 mlynedd heb feddwl am rywbeth mwy doniol” na Trump yn llogi’r Four Seasons ar gyfer ei gynhadledd i’r wasg rhwng siop llyfrau rhywiol ac amlosgfa.

Mae digrifwr arall, Christine Nangle, wedi postio fideo yn esgus iddi dderbyn yr alwad ffôn yn llogi’r gofod yn y maes parcio.

“Na, does gyda ni ddim podiwm,” meddai yn y fideo. “Pam fyddai gyda ni bodiwm?

“Mae gyda ni rototiller [peiriant sy’n torri pridd].

“Dw i’n gwybod nad yw e’r un peth ond dw i jyst yn trio cyfateb i’ch egni chi.”

Dywedodd rhywun arall ar Twitter y byddai’n “cofio hyn pan fyddai angen codi ysbryd”.