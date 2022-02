Ac yn wir, mae yno gwestiynau ynglyn â pha mor barod yw’r Llywodraeth i gyflwyno sancsiynau fydd wir yn taro poced Putin a’i gyfeillion. Mae’r Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau yn cydlynu eu sancsiynau. Pam, felly, fod y Deyrnas Unedig yn gweithredu ar ei liwt ei hun tra hefyd yn galw am “undod”? Onid yw hynny yn eu galluogi i gyflwyno sancsiynau gwannach na gwledydd eraill, tra’n brolio am “gyflwyno’r pecyn mwyaf o sancsiynau y mae’r wlad hon erioed wedi’u cynhyrchu”?

Ar ôl wythnosau o weld Syr Keir Starmer yn mwynhau ei hun yn y siambr tra roedd Boris Johnson yn wynebu sgandal ar ôl sgandal, roedd hi’n od gweld y Prif Weinidog ar y droed flaen, tra bod arweinydd yr wrthblaid yn galw am undod yn y Tŷ yn sgil yr argyfwng yn nwyrain Ewrop.

Bu’n galw am wahardd Russia Today rhag darlledu yn y Deyrnas Unedig.

Bu Boris Johnson yn brolio am “ddeddfwriaeth bellgyrhaeddol” y Llywodraeth wrth gyflwyno sancsiynau ar Rwsia yn ogystal â busnesau ac unigolion sy’n gysylltiedig â’r Kremlin, ond mae llawer o’r farn nad ydy’r Llywodraeth yn mynd yn ddigon pell.

