Mae disgwyl i Boris Johnson, prif weinidog Prydain, longyfarch Joe Biden mewn galwad ffôn “cyn bo hir” ar ôl i’r Democrat ddod yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Mae lle i gredu y byddan nhw’n trafod natur y berthynas rhwng y ddwy wlad, a allai fod yn bwysicach fyth wrth i Lywodraeth Prydain geisio cytundebau masnach ar ôl Brexit.

Yn ôl Boris Johnson, mae’n disgwyl i’r berthynas rhwng y ddwy wlad barhau’n gryf yn ystod cyfnod yr arlywydd newydd wrth y llyw.

“Yr Unol Daleithiau yw ein cynghreiriaid agosaf a phwysicaf, ac mae hynny wedi bod yn wir arlywydd ar ôl arlywydd, prif weinidog ar ôl prif weinidog – fydd hynny ddim yn newid,” meddai Boris Johnson.

“Dw i’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â’r Arlywydd Biden a’i dîm ar lawer o bethau hanfodol i ni dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod: herio newid hinsawdd, masnach, diogelwch rhyngwladol, a nifer fawr iawn o faterion eraill.”

Sgyrsiau

Dywedodd Dominic Raab, Ysgrifennydd Tramor Llywodraeth Prydain, wrth raglen Andrew Marr ar y BBC ei fod e’n disgwyl i Boris Johnson a Joe Biden sgwrsio “cyn bo hir”, ar ôl iddo yntau hefyd gynnal sgwrs â’r Seneddwr Chris Coons, y ffefryn i gael ei benodi’n Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau.

“Yn rhyfedd ddigon, fe wnes i gyfnewid negeseuon gyda’r Seneddwr Coons, mae ein llysgenhadaeth mewn cysylltiad â’r ymgyrch a dw i’n sicr y bydd galwad rhwng y darpar arlywydd a’r prif weinidog maes o law,” meddai.

Mae lle i gredu y gallai Boris Johnson gynnig adeiladu clymblaid newid hinsawdd â’r Unol Daleithiau ac i rannu syniadau ynghylch eu hadferiad coronafeirws.

Yn ôl y Sunday Times, mae Boris Johnson yn dweud fod Joe Biden “yn un o’r ychydig arweinwyr byd nad ydw i wedi eu sarhau”.

Ond mae’n ymddangos y bydd angen codi pontydd ar ôl i Tommy Vietor, un o swyddogion y cyn-Arlywydd Barack Obama, alw Boris Johnson yn “grafwr sioni-bob-ochr” yn dilyn neges y prif weinidog ar Twitter yn llongyfarch yr arlywydd newydd.

“Wnawn ni fyth anghofio eich sylwadau hiliol am Obama a’ch defosiwn slafaidd i Trump,” meddai Tommy Vietor.

Dydy Boris Johnson ddim wedi cyfarfod â Joe Biden, ac mae lle i gredu bod Theresa May yn cyfeirio at hynny mewn neges wrth drydar llun ohoni hi a Biden.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Your election marks a new chapter in the history of your country and in the special partnership between our two nations. The UK & US will always work together to defend our shared values. pic.twitter.com/0MdKLCdXBq

— Theresa May (@theresa_may) November 7, 2020