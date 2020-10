Mae Llafur wedi diarddel Jeremy Corbyn dros dro am ei ymateb i adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar wrth-Semitiaeth yn y blaid yn ystod ei arweiniad.

Mae’r adroddiad ar yr honiadau o wrth-Semitiaeth wedi dod i’r casgliad y bu’r Blaid Lafur yn “gyfrifol am aflonyddu a rhagfarnu anghyfreithlon”.

Ymateb Jeremy Corbyn i hynny oedd dweud ei bod hi’n briodol bod aelodau Iddewig yn disgwyl i’r blaid ddelio â gwrth-Semitiaeth, a’i fod yn “difaru ei fod wedi cymryd hirach nag y dylai i wireddu’r newid yna.”

Ond, ategodd “y cafodd maint y broblem ei orliwio yn ddramatig er dibenion gwleidyddol gan ein gwrthwynebwyr oddi fewn a thu allan i’r blaid.”

Yn dilyn hyn, dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Lafur: “Yng ngoleuni ei sylwadau a wnaed heddiw a’i fethiant i’w tynnu’n ôl wedi hynny, mae’r Blaid Lafur wedi diarddel Jeremy Corbyn tra’n aros am ymchwiliad.

“Mae hefyd wedi colli chwip y Blaid Lafur Seneddol.”

Wrth ymateb i gael ei ddiarddel, dywedodd Jeremy Corbyn y byddai’n herio’n gryf yr “ymyriad gwleidyddol i fy niarddel o’r blaid”.

“Rwyf wedi gwneud yn gwbl glir bod y rhai sy’n gwadu bod problem gwrth-semitiaeth wedi bod yn y Blaid Lafur yn anghywir,” meddai.

“Byddaf yn parhau i gefnogi polisi dim goddefgarwch tuag at bob math o hiliaeth.”

