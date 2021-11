Dyma ddiweddariad dydd Llun o gyfraddau achosion Covid-19 ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Mae’r ffigurau, ar gyfer y saith diwrnod hyd at Dachwedd 11, yn seiliedig ar nifer y bobl sydd wedi profi’n bositif am Covid-19 naill ai mewn prawf labordy neu brawf llif ochrol cyflym, erbyn dyddiad penodol.

Mynegir y gyfradd fel nifer yr achosion newydd fesul 100,000 o bobl.

Cynnydd yng Ngwynedd

Mae data ar gyfer y pedwar diwrnod diwethaf (Tachwedd 12-15) wedi’i eithrio gan ei fod yn anghyflawn ac nid yw’n adlewyrchu gwir nifer yr achosion.

Bro Morgannwg sydd â’r gyfradd uchaf yng Nghymru (640.8, i lawr o 744.3 yn y saith diwrnod hyd at 4 Tachwedd), a Gwynedd sydd uchaf ond un (599.2, i fyny o 468.2 3 yn y saith diwrnod hyd at 4 Tachwedd).

Cyfrifwyd y rhestr gan ddefnyddio data a gyhoeddwyd ar 15 Tachwedd ar ddangosfwrdd coronafeirws y Llywodraeth.

Y rhestr yn llawn

O’r chwith i’r dde: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at Dachwedd 11; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at Dachwedd 11; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at Dachwedd 4; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at Dachwedd 4.