Mae’r cyn-brif weinidog Gordon Brown wedi dweud bod gwledydd cyfoethocach yn “rhy araf” wrth symud dosau brechlyn sydd heb eu defnyddio i wledydd tlotach.

Dywedodd y cyn-arweinydd Llafur mai “dim ond arweinwyr y G20″ sy’n gallu penderfynu “achub bywydau ac osgoi gwastraff”.

Dywedodd wrth raglen ‘Today’ ar BBC Radio 4: “Y broblem yw ein bod ni’n rhy araf ac rydyn ni’n dal yn ôl pan fyddwn ni’n gwybod bod gennym ni’r brechlynnau hyn sydd heb eu defnyddio.

“Dylem fod yn eu dosbarthu cyn gynted â phosibl.

“Mae brys ynghylch achub bywydau ac mae brys hefyd ynghylch atal y brechlynnau hyn rhag pasio eu dyddiad defnyddio ac nid wyf yn credu bod Llywodraeth Prydain wedi sylweddoli brys y broblem a’r angen yn y gwledydd tlotaf.

“Mae 245 miliwn o achosion o Covid wedi bod, bydd 200 miliwn yn fwy os na chawn ni’r brechlynnau allan yna cyn gynted â phosib.”

Cyn uwchgynhadledd y G20 yn Rhufain y penwythnos hwn, dywedodd Gordon Brown ei fod yn gobeithio y gellir cael cytundeb ynghylch darparu brechlynnau dros ben i wledydd sydd eu hangen.

Dywedodd wrth radio LBC: “Y llwyddiant fyddai ein bod yn cytuno i gydlynu ein gweithgareddau.

“Mae Prydain yn rheoli ei chyflenwad o frechlynnau, mae America’n rheoli ei chyflenwad ei hun o frechlynnau, mae Canada yn gwneud, mae’r UE yn ei wneud, mae’n rhaid i chi ddod at eich gilydd a dweud sut y gallwn amserlennu’r gwaith o ddarparu’r brechlynnau dros ben hyn.

“Felly byddaf yn chwilio am gytundeb i gydlynu gweithgareddau, efallai bod angen tasglu sy’n dod â phawb at ei gilydd fel ein bod yn dosbarthu’r brechlynnau hyn, a byddaf yn chwilio am ddatganiad sy’n dweud bod yn rhaid i ni ei baratoi ar gyfer pandemigau yn well yn y dyfodol.”