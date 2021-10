Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw drachefn ar Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad Covid-19 penodol i Gymru.

Yn dilyn uwchgynhadledd rhwng Prif Weinidog Prydain ac arweinwyr y Llywodraethau datganoledig, fe wnaeth Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford drydar:

“Heddiw, pwysais ar y PM am warant y byddai ymchwiliad covid y DU yn archwilio’n briodol weithredoedd @WelshGovernment a phrofiadau pobl Cymru. Cadarnhaodd y PM y bydd dimensiwn Cymreig priodol i’r ymchwiliad a soniodd am ei bwysigrwydd i’r DU gyfan.”

Today I pressed the PM for a guarantee the UK covid inquiry would properly examine the actions of @WelshGovernment and experiences of the people of Wales.

The PM confirmed there will be a proper Welsh dimension to the inquiry and spoke of its importance to the whole of the UK.

— Mark Drakeford (@fmwales) October 18, 2021