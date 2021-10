Mae gyrwyr bysiau Stagecoach De Cymru yn streicio i geisio perswadio’r cwmni i gynyddu eu cyflogau i £10.50 yr awr.

Mae’r gyrwyr o ganolfannau Cwmbrân, Coed-duon a Brynmawr sy’n aelodau o undeb Unite Cymru yn gwrthod dod i’r gwaith heddiw (dydd Mawrth, 19 Hydref), gan darfu ar wasanaethau bysiau ar draws y Cymoedd.

Yn ôl yr undeb, roedd trafodaethau am gynyddu cyflogau wedi eu gohirio yn 2020 oherwydd y pandemig, ond maen nhw bellach wedi ailddechrau.

Mae Stagecoach eisoes wedi cynnig codiad cyflog o 6% hyd yn hyn, ond mae Unite yn honni bod hynny’n amodol, ac y byddai tâl salwch a thâl gwyliau gyrwyr yn cael eu effeithio. Fydda yna ddim tâl gwyliau a byddai tâl salwch yn cael ei ostwng.

Mewn ymateb i brinder gyrwyr yn y sector trafnidiaeth gyhoeddus, sy’n cael ei achosi’n rhannol gan yrwyr yn symud i’r sector cludo nwyddau, mae gyrwyr yn galw ar Stagecoach i godi cyflogau i £10.50

Roedd Alan McCarthy, swyddog fhanbarthol Unite yng Nghymru, yn dweud bod Stagecoach wedi “gwthio ein aelodau i gornel.”

“Nid yn unig bod y cwmni wedi gwrthod ein cynnig cyflog, ond maen nhw hefyd yn ymosod ar dâl salwch a thâl gwyliau ein aelodau,” meddai.

“Mae Unite yn ymddiheuro am yr anghyfleustra y bydd y weithred hon yn ei achosi i deithwyr, ond mae ein haelodau ni wedi cael eu gadael gyda dim dewis ond streicio.

“Mae rheolwr gyfarwyddwr Stagecoach wedi disgrifio £10.50 yr awr fel ‘tâl ffantasi’.

“Fe wnaeth ein gyrwyr bysiau arwrol gadw ein cymunedau i symud trwy’r pandemig. Mae gyrwyr bysiau wedi profi eu gwerth ac mae disgrifio eu cais am dâl cymedrol yn y modd hwn yn amharchus a’n ddifater.

“Yr hyn sy’n ffantasi yw credu bod £10.50 yr awr yn ormod, yn enwedig pan rydyn ni’n ystyried yr amodau gwaith anhygoel o heriol y mae ein haelodau yn eu hwynebu o ddydd i ddydd.

“Mae ein haelodau’n cydnabod y gefnogaeth maen nhw wedi’i chael gan y cyhoedd drwy Covid, a gobeithio y bydd y cyhoedd yn eu cefnogi nawr, pan na fydd eu cyflogwr yn gwneud hynny.”

Mae golwg360 wedi gofyn i gwmni Stagecoach De Cymru am ymateb.

Today our members at @StagecoachWales at the Cwmbran, Blackwood and Brynmawr depots are on strike as they continue to fight for a pay increase of £10.50 per hour.

This is a last resort for our members and today their voices will be heard, they deserve better.#CheersDrive pic.twitter.com/8xI8btpCwV

— UniteWales (@UniteWales) October 19, 2021