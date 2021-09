Mae chwech o’r deg awdurdod lleol â’r cyfraddau Covid-19 uchaf yn y Deyrnas Unedig yng Nghymru.

Yn ôl yr ystadegau ar gyfer y saith niwrnod hyd at 25 Medi, Castell-nedd Port Talbot oedd â’r gyfradd uchaf-ond-un yn y Deyrnas Unedig (921.8 achos i bob 100,000 person).

Mae hynny’n gynnydd o’r gyfradd o 870.6 i bob 100,000 person ar gyfer yr wythnos yn gorffen ar 18 Medi.

Rhondda Cynon Taf sydd â’r drydedd gyfradd uchaf, i fyny o 735.1 i 869.1, gyda 2,102 o achosion newydd.

Caerffili, Merthyr Tudful, Abertawe a Blaenau Gwent yw’r awdurdodau Cymreig eraill yn y deg uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Wrecsam, Sir Fynwy a Phowys oedd y tri awdurdod lleol â’r cyfraddau isaf yng Nghymru yn y saith niwrnod hyd at 25 Medi.

Rhestr lawn

Cyfrifwyd y rhestr gan ddefnyddio data a gyhoeddwyd ar 29 Medi ar ddangosfwrdd coronafeirws y Llywodraeth.

Dyma’r rhestr yn llawn.

Mae’n darllen, o’r chwith i’r dde: enw’r awdurdod lleol; cenedl neu ranbarth awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith niwrnod hyd at 25 Medi; nifer (mewn cromfachau) yr achosion newydd a gofnodwyd yn y saith niwrnod hyd at 25 Medi; cyfradd yr achosion newydd yn y saith niwrnod hyd at Fedi 18; nifer (mewn cromfachau) yr achosion newydd a gofnodwyd yn y saith niwrnod hyd at Fedi 18.