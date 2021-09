Dylai plant 12 i 15 oed gael cynnig dos cyntaf o frechlyn Pfizer/BioNTech, yn ôl pedwar prif swyddog meddygol y Deyrnas Unedig.

Mae’r penderfyniad yn ystyried effaith y pandemig ar addysg plant, yn ogystal â’r risg i’w hiechyd meddwl wrth fethu’r ysgol.

Golyga hyn y gallai tua thair miliwn o blant fod yn gymwys i gael y brechlyn ledled y Deyrnas unedig, er bod y Cyd-bwyllgor ar Imiwnedd a Brechu (JCVI) wedi penderfynu peidio argymell brechu plant 12 i 15 oed.

Dywed y JCVI mai ychydig iawn o beryglon mae Covid-19 yn ei achosi i blant ac mai ychydig o fudd fyddai o’u brechu.

Ond fe wnaethon nhw awgrymu y dylai’r prif swyddogion meddygol ystyried materion ehangach, megis addysg, wrth wneud eu penderfyniad.

Mae’n debyg y byddai plant yn cael eu brechu drwy ysgolion.

Lleihau lledaeniad

Yn eu cyngor ar gyfer y llywodraethau, dywed y prif swyddogion meddygol eu bod nhw’n argymell brechlynnau ar sail “iechyd cyhoeddus”, a’i fod yn “debygol y bydd brechu yn helpu i leihau lledaeniad Covid-19 mewn ysgolion”.

“Mae Covid-19 yn afiechyd sy’n gallu cael ei drosglwyddo’n effeithiol drwy amgylchiadau lledaenu torfol, yn enwedig amrywiolyn Delta,” meddai’r prif swyddogion meddygol.

“Mae brechu cyfran sylweddol o ddisgyblion yn debygol o leihau’r tebygolrwydd o’r math hyn o achosion sy’n debygol o achosi clystyrau lleol mewn, ac yn gysylltiedig ag, ysgolion.

“Bydd hynny hefyd yn lleihau’r siawns fod plentyn unigol yn cael Covid-19. Mae hyn yn golygu bod brechu yn debygol o leihau (ond nid cael gwared ar) amhariadau i addysg.”

Mae’r prif swyddogion meddygol wedi gofyn i’r JCVI ystyried a ddylid rhoi ail ddos o’r brechlyn i blant 12 i 15 oed unwaith y bydd mwy o ddata ar gael yn rhyngwladol.

Fydd hynny ddim yn digwydd nes tymor y gwanwyn.

“Cynnydd lleol”

Mae’r prif swyddogion meddygol yn meddwl y byddai un dos yn lleihau’r siawns, yn sylweddol, i berson ifanc ddal Covid, ac yna ei basio ymlaen.

Ar ôl cael cyngor gan arbenigwyr, gan gynnwys colegau meddygol, dywedodd y prif swyddogion meddygol eu bod nhw’n ystyried addysg fel “un o brif yrwyr gwella iechyd cyhoeddus ac iechyd meddwl”.

“Mae effeithiau amhariadau i addysg, neu ansicrwydd, ar iechyd meddwl yn cael eu cydnabod,” meddai’r prif swyddogion meddygol mewn datganiad ar y cyd.

“Os yw amharu estynedig ar addysg yn arwain at lai o gyfleoedd bywyd gall gael effaith oes ar iechyd.

“Tra ei bod hi’n llai tebygol y bydd angen cau ysgolion yn llawn yn sgil cyfnodau clo yng nghamau nesaf pandemig Covid-19, mae prif swyddogion meddygol y Deyrnas Unedig yn disgwyl i’r epidemig barhau i fod yn estynedig ac anrhagweladwy.

“Dylid disgwyl cynnydd lleol mewn heintiadau, gan gynnwys mewn ysgolion, am beth amser. Lle mae hynny’n digwydd, mae’n debyg y bydd amharu.”

Ymateb y Ceidwadwyr Cymreig: “Pigiad ychwanegol i’r bobol fwyaf agored i niwed yn flaenoriaeth llawer mwy rhesymegol”

Mae Russell George, Llefarydd Iechyd y Ceidwadwyr Cymreig, wedi ymateb drwy groesawu unffurfiaeth rhwng prif swyddogion meddygol pedair gwlad y Deyrnas Unedig ar gynnig brechlyn Covid-19 i blant 12 i 15 oed.

Fodd bynnag, dywedodd bod rhoi “pigiad ychwanegol i’r bobol fwyaf agored i niwed yn flaenoriaeth llawer mwy rhesymegol”.

Dywedodd Russell George AoS, Llefarydd Iechyd y Ceidwadwyr Cymreig: “Rwy’n falch o weld unffurfiaeth yn yr argymhelliad hwn ar draws y Deyrnas Unedig, yn enwedig o gofio y bydd hyn, gobeithio, yn golygu na fydd mwy o ddiwrnodau ysgol yn cael eu colli gan blant sydd wedi colli cymaint eisoes dros y flwyddyn a hanner diwethaf.

“Dylai rhieni a phobol ifanc yn eu harddegau nawr benderfynu gyda’i gilydd a ddylid cael y pigiad ai peidio, yn enwedig os yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu cwtogi ar eu rhyddid drwy basbortau brechlyn.

“Er bod y penderfyniad i ymestyn pwy all gael y brechlyn yn beth cadarnhaol, mae pigiad ychwanegol i’r bobol fwyaf agored i niwed yn flaenoriaeth llawer mwy rhesymegol a fydd yn atal derbyniadau i’r ysbyty ac llethu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel yr ydym yn ei weld yn awr ac, wrth gwrs, cyfyngiadau yn y dyfodol.

“Byddaf yn galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i gadw hyn mewn cof os byddant yn gweithredu ar argymhelliad y Prif Swyddog Meddygol.”

Cyfraddau brechu: chwarter poblogaeth Cymru heb dderbyn brechlyn

Nid yw ychydig dros chwarter poblogaeth Cymru (25.3%) wedi derbyn unrhyw frechlyn Covid-19 – sy’n cyfateb i tua 802,000 o bobl.

Ymhlith y rhai 16 oed a throsodd, y gyfran gyffredinol yw 9.2%, er bod hyn yn amrywio’n sylweddol ar draws grwpiau oedran.

Nid yw tua 31.8% o bobl ifanc 16 ac 17 oed wedi cael dos cyntaf eto – bron i 26,000 o bobl.

Mae 23.0% o bobl ifanc 18 i 29 oed heb gael eu brechu (112,000 o bobl) a 22.2% o bobl ifanc 30 i 39 oed (95,000).

Fodd bynnag, dim ond 3.8% o bobl 80 oed a throsodd sydd heb gael unrhyw frechlyn, tra bod y ffigwr ar gyfer pobl 75 i 79 oed yn 3.1%.

Cyfraddau achosion diweddaraf

Dyma ddiweddariad dydd Llun (13 Medi) o gyfraddau achosion Covid-19 ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Merthyr Tudful sydd â’r gyfradd uchaf yng Nghymru (736.5) a Sir Gaerfyrddin yw’r ardal â’r cynnydd mwyaf o wythnos i wythnos (sef 556.6 i 714.5).

Dyma’r rhestr yn llawn, o’r gyfradd uchaf i’r isaf. Mae’n darllen, o’r chwith i’r dde: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at Fedi 9; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at Fedi 9; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at Fedi 2; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at Fedi 2.