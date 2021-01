Dyma’r cyfraddau Covid-19 diweddaraf ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Mae’r ffigurau, ar gyfer y saith diwrnod hyd at 17 Ionawr, yn seiliedig ar brofion a gynhaliwyd yn labordai GIG Cymru, a’r rhai a gynhaliwyd ar drigolion Cymru a brosesir mewn labordai masnachol.

Mynegir y gyfradd fel nifer yr achosion newydd fesul 100,000 o bobl.

Mae’r gyfradd wedi gostwng mewn 21 o’r 22 ardal awdurdod lleol.

Yr unig ardal lle mae’r gyfradd wedi codi yw Gwynedd, lle mae i fyny o 171.0 i 203.9, gyda 254 o achosion newydd.

Wrecsam sydd â’r gyfradd uchaf yng Nghymru, gyda 896 o achosion newydd wedi’u cofnodi yn y saith diwrnod hyd at 17 Ionawr – sy’n cyfateb i 659.0 o achosion fesul 100,000 o bobl.

Mae hyn i lawr o 870.1 achos i bob 100,000 o bobl yn y saith diwrnod hyd at 10 Ionawr.

Mae’r ffigurau yn seiliedig ar ddata a gyhoeddwyd ar ddangosfwrdd Covid-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 21 Ionawr.

Mae data ar gyfer y pedwar diwrnod diweddaraf (Ionawr 18-21) wedi’i eithrio gan ei fod yn anghyflawn ac nid yw’n adlewyrchu gwir nifer yr achosion.

Y rhestr lawn

O’r chwith i’r dde, mae’r rhestr fel a ganlyn: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 17 Ionawr; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 17 Ionawr; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 10 Ionawr; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 10 Ionawr.