Dyma’r ffigurau diweddaraf ar gyfer y ‘gyfradd saith diwrnod’ o achosion covid-19 newydd ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Mae’r ffigurau, ar gyfer y saith diwrnod hyd at 3 Rhagfyr, yn seiliedig ar brofion a gynhaliwyd yn labordai GIG Cymru, a’r rhai a gynhaliwyd ar drigolion Cymru a brosesir mewn labordai masnachol.

Mynegir y gyfradd fel nifer yr achosion newydd fesul 100,000 o bobl.

Mae data ar gyfer y pedwar diwrnod diweddaraf (Rhagfyr 4-7) wedi’i eithrio gan ei fod yn anghyflawn ac yn tanddatgan gwir nifer yr achosion.

Cyfraddau wedi codi mewn 19 o’r 22 ardal

Mae’r cyfraddau wedi codi mewn 19 o’r 22 ardal awdurdod lleol.

Mae’r cynnydd mwyaf yng Nghastell-nedd Port Talbot, lle mae’r gyfradd wedi codi o 343.3 i 611.2 – yr uchaf yn y wlad.

Torfaen a gofnododd y gostyngiad mwyaf, i lawr o 459.8 i 411.9.

Mae’r rhestr yn seiliedig ar ddata a gyhoeddwyd ar ddangosfwrdd Covid-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 7 Rhagfyr.

O’r chwith i’r dde, mae’r rhestr fel a ganlyn… enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 3 Rhagfyr; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at Ragfyr 3; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 26 Tachwedd; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 26 Tachwedd.