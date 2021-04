Mae rheolwr siop Asda yn Wrecsam wedi cydnabod fod sylwadau un o’u gweithwyr am y Gymraeg yn “annerbyniol”.

Daw hyn wedi i’r gweithiwr ddod at y peiriant hunanwasanaeth yn y siop, gwneud sylw fod y peiriant yn Gymraeg, a’i newid yn ôl i Saesneg.

Yn ôl neges ar dudalen Twitter @nicfromwales, fe wnaeth y cwsmeriaid esbonio eu bod nhw wedi dewis y Gymraeg, a bod y gweithiwr wedi ateb gan ddweud “wel, nid oes neb yn ei ddeall.”

Er i’r cwsmeriaid egluro y bydd y peiriant yn newid yn ôl i Saesneg ar gyfer y cwsmer nesaf, fe wnaeth y ddynes duchan a cherdded i ffwrdd.

Mae rheolwr y siop yn Wrecsam wedi cydnabod fod y sylw yn “annerbyniol,” ac wedi siarad gyda’r aelod o staff oedd ynghlwm â’r mater.

At @asda in Wrecsam. A lady comes over to approve an age-restricted product. Comments that the machine is in Welsh and changes it back to English. We tell her that we chose Welsh. She replies “well nobody else can understand it”. 1/2

— Nic 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇺🏳️‍🌈 (@nicfromwales) April 5, 2021