Mae Darren Millar wedi dweud wrth golwg360 ei fod yn “siomedig” fod Penny Mordaunt allan o’r ras i ddod yn Brif Weinidog nesaf y Deyrnas Unedig.

Roedd yr Aelod Ceidwadol o’r Senedd dros Orllewin Clwyd wedi bod yn gefnogwr brwd o Penny Mordaunt ers dechrau’r ymgyrch, ond bydd e nawr yn rhoi ei gefnogaeth i Rishi Sunak.

Cafodd y cyn-Ganghellor gefnogaeth gan 137 o Aelodau Seneddol Ceidwadol, tra bod Liz Truss wedi derbyn 113 o bleidleisiau.

Fodd bynnag, dim ond 105 o bleidleisiau gafodd Penny Mordaunt, sy’n golygu ei bod hi’n disgyn allan o’r ras.

“Diolch i bawb am eich holl waith caled,” meddai.

“Rydyn ni’n mynd ymlaen gyda’n gilydd.”

Thanks to everyone for all your hard work. We go forward together. pic.twitter.com/vJh2RlW0Rn

— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) July 20, 2022