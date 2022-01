Liz Saville Roberts, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, fydd yr eicon diweddaraf i gael ei phortreadu ar y gyfres ddiweddaraf o Cymry ar Gynfas ar S4C.

Mae pob pennod o’r gyfres boblogaidd, sy’n cael ei chynhyrchu gan Wildflame Productions, yn dilyn un artist wrth iddyn nhw greu portread a chlywed hanes bywyd ffigwr blaenllaw o Gymru.

Heno (dydd Llun, Ionawr 31), bydd yr artist Lowri Davies yn creu portread o’r Aelod Seneddol dros Ddwyfor Meirionnydd, ym mhennod gyntaf y drydedd gyfres.

Mae Liz Saville Roberts wedi siarad â golwg360 cyn y rhaglen am y profiad o gael ei phortreadu.

Mae gan y gwleidydd blaenllaw ddiddordeb mawr mewn celf, ac roedd hi “rhwng dau feddwl” ynglŷn â dilyn gradd mewn celf yn Llundain neu astudio’r Gymraeg yn Aberystwyth.

Dywed hi mai’r “Gymraeg ddaru ennill” o’r ddau ddewis, ond bod y diddordeb wedi parhau mewn celf ar hyd ei hoes.

Liz Saville Roberts yr arlunydd.

We didn’t know Liz Saville Roberts had such great artistic skills! 😮

🎨 Cymry ar Gynfas

📆 Nos Lun | Monday

🕘 8.00pm pic.twitter.com/xtP38j8f8P

— S4C 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@S4C) January 28, 2022