Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog swnllyd, mae Syr Keir Starmer, arweinydd y Blaid Lafur, wedi cyhuddo Boris Johnson o ddangos “dim byd ond dirmyg” i’r cyhoedd dros bartïon yn ystod y cyfnodau clo.

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig wedi dweud unwaith eto na fydd yn ymddiswyddo, ac mae’n mynnu bod ei lywodraeth yn “cael y galwadau mawr yn iawn” gan gyfeirio at ddelio â’r pandemig Covid-19.

Daw hyn wrth iddo ddisgwyl derbyn adroddiad Sue Gray, sy’n ymchwilio i gyfres o honiadau o dorri rheolau yn Downing Street.

Mae disgwyl i’r adroddiad gael ei gyhoeddi yn ddiweddarach heddiw (dydd Mercher, Ionawr 26).

Cytunodd Boris Johnson fod y Côd Gweinidogol yn berthnasol iddo, ond gwrthododd wneud sylw am yr ymchwiliad am bartïon yn Downing Street.

“Mae’r Côd Gweinidogol yn dweud y bydd disgwyl i weinidogion sy’n camarwain y Senedd yn fwriadol gynnig eu hymddiswyddiad,” meddai Keir Starmer, cyn gofyn, “A yw’r Prif Weinidog yn credu bod hynny’n berthnasol iddo?”

“Wrth gwrs,” meddai’r prif weinidog wrth ateb.

“Ond gadewch imi ddweud wrth y Tŷ fy mod yn credu ei fod yn gwahodd cwestiwn am ymchwiliad sydd – fel y gwyddoch, Mr Llefarydd, ni allaf wneud sylw – ac y bydd ef, fel cyfreithiwr, yn gwybod na allaf wneud sylw arno.”

Fe wnaeth Boris Johnson grynhoi drwy ddweud mai’r “broblem gyda’r Blaid Lafur heddiw yw ei fod yn gyfreithiwr, nid yn arweinydd” wrth drafod arweinydd yr wrthblaid.

Fe dderbyniodd Boris Johnson gefnogaeth gan aelodau Ceidwadol, gyda’r siambr yn swnllyd o’i gymharu â’r wythnosau a fu.

Bu’n rhaid i’r Llefarydd ddweud, pe byddai’r sŵn yn parhau na fyddai aelodau’n cael cyfrannu i’r ddadl.

Bu’n rhaid i Lloyd Russell-Moyle, yr aelod seneddol Llafur, dynnu ei sylw yn ôl wedi iddo ddweud y byddai’n “well ganddo gael ei arwain gan gyfreithiwr na chelwyddgi”.

Mae’n dweud bod pob eiliad mae Boris Johnson yn aros yn ei swydd yn “llusgo allan i’r llu o deuluoedd” oedd yn cadw at reolau Covid yn ystod y pandemig.

Mae Carolyn Harris, Dirprwy Arweinydd Llafur Cymru ac Aelod Seneddol Dwyrain Abertawe,hefyd wedi lleisio pryderon am Ymchwiliad Heddlu Llundain i’r partïon yn Rhif 10.

The police are investigating the PM.

Let that sink in, the PM is being investigated for breaking the law.@Keir_Starmer shows what leadership, honesty and integrity looks like whilst the PM smirks like a schoolboy who's been found out. #PMQs

— Carolyn Harris MP (@carolynharris24) January 26, 2022