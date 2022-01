Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan yn dweud nad yw Llywodraeth Cymru’n gwneud digon i helpu teuluoedd sydd ag anwyliaid yn byw â dementia mewn cartrefi gofal.

Mae Liz Saville-Roberts, Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd, yn galw am newid y gyfraith i wneud ymweliadau â chartrefi gofal yn hawl dynol.

Dywed ei bod yn poeni efallai na fydd hi’n gallu ymweld â’i mam pan fydd hi’n cael ei symud o’r ysbyty i gartref gofal.

Mae hi’n gofyn am fwy o eglurder i’w roi i gartrefi gofal am eu dyletswyddau o dan y Ddeddf Hawliau Dynol a Chydraddoldeb.

Yn ddagreuol yr wythnos ddiwethaf, soniodd am ddiagnosis dementia ei mam cyn y Nadolig, wrth iddi siarad ar lawr siambr Tŷ’r Cyffredin.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y dylai darparwyr gefnogi ymweliadau dan do arferol mewn ffordd ddiogel sy’n ystyried yr holl risgiau posibl.

Ychwanegodd llefarydd y gall preswylwyr barhau i dderbyn ymweliadau dan do gan eu “hymwelydd hanfodol” enwebedig os bydd achos o Covid mewn cartref.

Daw hyn wrth ymateb i sylw ar y gwefannau cymdeithasol gan ddynes yn sôn ei bod yn methu ag ymweld â’i gŵr mewn cartref gofal.

I’m sorry to read about your husband, Jenny. It’s not a sufficient answer from @Eluned_Morgan to say that private home owners’ insurance liability can over-ride people’s welfare and public policy.

‘Person-centred care’ must not be an empty slogan. https://t.co/Rfve59ZS9P

— Liz Saville Roberts AS/MP 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@LSRPlaid) January 12, 2022