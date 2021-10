Mae achos yn erbyn cyn-Aelod o’r Senedd (MS) Neil McEvoy wedi’i wrthod yn y llys yn dilyn cyhuddiad yn ei erbyn o dorri rheolau yn ystod y cyfnod clo.

Cafodd Mr McEvoy, sydd ar hyn o bryd yn gynghorydd yn cynrychioli ward y Tyllgoed ar Gyngor Caerdydd, ‘hysbysiad gweithdrefn cyfiawnder’ gan Lys Ynadon Caerdydd.

Cafodd ei gyhuddo o fod yng Nghaerau, Caerdydd – i ffwrdd o’i gartref yn y Tyllgoed – ar Chwefror 15, tra’r oedd Cymru ar Lefel Rhybudd 4.

Dan y cyfyngiadau ar y pryd, gwaharddwyd pobl rhag teithio y tu allan i’w hardal leol heb esgus rhesymol.

Cafodd Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) ei gyhuddo o “baratoi ofnadwy” gan y barnwr oedd yn goruchwylio’r gwrandawiad.

Roedd Mr McEvoy wedi gwadu’r honiad ac mae’r barnwr Stephen Harmes wedi beirniadu’r CPS am newid manylion yr erlyniad ar ddiwrnod y treial.

Fe ddywedodd y barnwr nad oedd yr achos wedi’i gymryd yn ddigon difrifol gan y CPS a’i fod yn cwestiynu a oedd unrhyw obaith realistig o gollfarn.

Judge Harmes stated the prosecution's behaviour was "appalling". I felt sorry for the prosecution barrister presenting such a poor case, not put together by her. @swpolice #CaseDismissed pic.twitter.com/QFdTqKRFEe

— Neil McEvoy 🟥⬜🟩 (@neiljmcevoy) October 21, 2021