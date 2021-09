Bydd cyn-Aelod o’r Senedd, Neil McEvoy, yn sefyll ei brawf yn y llys fis nesaf am dorri’r cyfyngiadau covid ym mis Chwefror eleni.

Cafodd Mr McEvoy, sydd ar hyn o bryd yn gynghorydd yn cynrychioli ward y Tyllgoed ar Gyngor Caerdydd, ‘hysbysiad gweithdrefn cyfiawnder’ gan Lys Ynadon Caerdydd.

Cafodd ei gyhuddo o fod yng Nghaerau, Caerdydd – i ffwrdd o’i gartref yn y Tyllgoed – ar Chwefror 15, tra’r oedd Cymru ar Lefel Rhybudd 4.

Dan y cyfyngiadau ar y pryd, gwaharddwyd pobl rhag teithio y tu allan i’w hardal leol heb esgus rhesymol.

Every politician in Wales left their home in February, yet it's only me being prosecuted. It stinks. https://t.co/xyMlgeB7KC

— Neil McEvoy 🟥⬜🟩 (@neiljmcevoy) September 9, 2021