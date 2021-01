Dylid cynnig gweledigaeth o “Undeb newydd” er mwyn rhwystro’r ymdrech tros annibyniaeth yn yr Alban, yn ôl Aelod Ceidwadol o’r Senedd ym Mae Caerdydd.

Mae David Melding, yr Aelod dros Ganol De Cymru, yn aml yn rhannu ei fyfyrdodau ar-lein, ac yn teimlo ei fod ymhlith “yr unoliaethwyr olaf”.

Ac yn ei neges ddiweddaraf, mae’n dadlau bod angen i unoliaethwyr weithredu yn go gyflym er mwyn sicrhau bod yr Alban yn aros yn rhan o’r Undeb.

Gan gyfeirio at IndyRef2, term a ddefnyddir i gyfeirio at ail refferendwm annibyniaeth yr Alban, mae’n galw am “UnionRef1”.

“Er mwyn torri’n rhydd o’r unoliaetholdeb peryglus yma, mae angen arnom gyfuniad o wleidydda da a risg craff,” meddai.

“Mae modd osgoi IndyRef2 trwy gynnig UnionRef1 i’r Deyrnas Unedig gyfan.

“Undeb newydd a fyddai’n cydnabod sofraniaeth yr Alban, Cymru, a Gogledd Iwerddon. Ac ochr yn ochr â hynny byddai’n cynnig rhagor o bŵer i ddinasoedd a rhanbarthau Lloegr.

“Os yw pobol yr Alban yn pleidleisio tros wrthod y fath setliad, yna mi allai Llywodraeth yr Alban ddechrau cynnal trafodaethau tros dorri i ffwrdd.”

Where’s the offer? Surely there will be one? Brexit part two was always going to be about Britain’s Union.#TheLastoftheUnionists pic.twitter.com/Urxb9WctC5

— David Melding (@DavidMeldingMS) January 26, 2021