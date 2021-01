Mae’r Blaid Lafur wedi galw ar arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Paul Davies, i weithredu ar ôl i aelod Ceidwadol o’r Senedd “wrthod ymddiheuro” am ei sylwadau am derfysg Washington.

Cafodd Andrew RT Davies, cyn-arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, sydd bellach yn llefarydd iechyd, ei feirniadu wythnos diwethaf am gymharu protestwyr yn adeilad y Gyngres yn yr Unol Daleithiau i bobl oedd yn cefnogi ail refferendwm Brexit.

“Wnes i ddim postio Tweet oedd yn tynnu sylw at y ffaith bod y bobl a bleidleisiodd i aros [yn yr Undeb Eropeaidd] yr un fath â’r bobl yn Washington,” meddai Andrew RT Davies wrth BBC Cymru.

“Roedd y bobl yn Washington a’r gweithredoedd a wnaethant yn gwbl ffiaidd, fel y dywedais ar Twitter.

“Roeddwn yn cyfeirio fy sylwadau’n uniongyrchol at arweinydd yr wrthblaid, Keir Starmer, a oedd am dair blynedd a hanner o’r farn ei fod eisiau gwrthdroi canlyniad y refferendwm. Mae hwnnw’n ddatganiad o wirionedd a ffaith na ellir ei wadu.”

To be honest I’m not sure you’re in the strongest position right now given you campaigned to overturn democracy and the will of the British people. https://t.co/dKV1PuB6VB — Andrew RT Davies (@AndrewRTDavies) January 6, 2021

Roedd rhai o fewn y blaid Geidwadol yn ogystal â’r blaid Lafur wedi galw arno i ymddiswyddo.

‘Gosod esiampl’

Yn ôl Eluned Morgan mae dyletswydd ar wleidyddion i fod yn gyfrifol wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol er mwyn “gosod esiampl”.

Mae Eluned Morgan a Dirprwy Arweinydd y Blaid Lafur, Angela Rayner AS wedi galw ar arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Paul Davies, i weithredu.

Andrew just refused to apologise on @BBCWales news and still nothing from @WelshConserv. Now, more than ever, politicians have a duty to act responsibly on social media. As leader, @PaulDaviesPembs should be unequivocally in his commendation of such behaviour. Set an example! https://t.co/uZWrlQvWSJ — Eluned Morgan MS (@Eluned_Morgan) January 11, 2021