Mae Heddlu Gwent wedi lansio ymchwiliad i lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dyn 26 oed yng Nghasnewydd.

Cafodd yr heddlu eu galw wedi adroddiadau ynghylch “ymosodiad difrifol” yn Heol Balfe yng Nghasnewydd tua 9:05pm neithiwr, 10 Mehefin.

Erbyn iddyn nhw gyrraedd, roedd y dyn yn anymwybodol.

Cafodd parafeddygon Ambiwlans Cymru eu galw hefyd, a bu farw’r dyn yn y fan a’r lle.

Mae ymchwiliad i lofruddiaeth wedi cael ei lansio, ac mae pum person – tri dyn 18 ac 19 oed, a dau fachgen 17 oed – yn y ddalfa ar hyn o bryd ar ôl cael eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un gyda gwybodaeth a allai helpu’r ymchwiliad i gysylltu â nhw.

ℹ️ Murder investigation launched by Gwent Police

ℹ️ Five people – three men, aged 18 and 19, and two 17-year-old boys – are in custody after their arrest on suspicion of murder following an assault in #Newport.

🔗 https://t.co/s3XN0y96WW pic.twitter.com/F7Esactnlt

— Gwent Police (@gwentpolice) June 11, 2021