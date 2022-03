Yn flodyn cenedlaethol yr Wcráin, mae gan flodau haul arwyddocâd ychwanegol ers dechrau’r gwrthdaro diweddaraf â Rwsia, wrth iddyn nhw ddod yn symbol o obaith ac o gefnogaeth i’r wlad.

Maen nhw wedi’u gweld ar ffrog a gorchudd wyneb Jill Biden, gwraig Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden, ac roedd dynes o’r Wcráin yn annog milwyr i roi hadau yn eu pocedi fel y byddai’r blodau’n tyfu lle bynnag y bydden nhw’n cwympo ar faes y gad.

Mae ymgyrchydd o Abertawe, sy’n cydweithio â mudiad Llais Wcráin Cymru (Voice of Ukraine Wales), bellach yn mynd ati i ddosbarthu hadau mewn ralïau ar draws y de, gan gynnwys y rhai y tu allan i’r Senedd ym Mae Caerdydd ac yn y Mwmbwls yn Abertawe.

Yn ogystal â dangos cefnogaeth, mae’r hadau hefyd yn ffordd o sicrhau bod arian yn cael ei anfon o Gymru i’r Wcráin i helpu pobol gyffredin yn y wlad.

“Yn syml iawn, y blodyn haul yw blodyn cenedlaethol yr Wcráin,” meddai Tomos Williams-Mason, un o’r rhai sy’n trefnu’r ymgyrch.

“A hefyd, maen nhw’n flodau eithaf syml i’w tyfu.

“Fy modryb yw un o drefnwyr Llais Wcráin Cymru, mudiad celfyddydol sydd wedi bod yn mynd ers sbel.

“Roedd hi’n poeni, pan ddechreuodd popeth yr wythnos ddiwethaf, nad oedd hi’n gwybod beth i’w wneud [i helpu Wcreiniaid].

“Roedd hi’n helpu i drefnu’r ralïau, ac roedd hynny’n cyd-daro â fi a Chris [ei bartner] yn deffro un bore, a’r ddau ohonon ni’n frwd iawn am arddio, ac yn meddwl, ‘Gallen ni fod yn gwerthu rhain!’ achos roedden ni’n digwydd bod yn plannu blodau haul ar y pryd.

“Dechreuon ni anfon negeseuon o gwmpas, cysylltu gydag Adam Price ac yn y blaen…”

Cefnogaeth Adam Price

Talodd y penderfyniad i gysylltu ag Adam Price ar ei ganfed ac o fewn dim, fe gafodd e alwad ffôn yn cynnig helpu gyda’r ymgyrch.

“Fe wnes i gysylltu â fe’n gwbl ddall ar Twitter i geisio barn, ac fe wnaeth e ffonio ’nôl yn nes ymlaen yn y dydd, oedd yn anhygoel, ac mae e wedi bod yn helpu o ran pa mor bell allwn ni fynd â hwn yn gorfforol yng Nghymru.

“Ar hyn o bryd, mae e wedi bod yn rhoi gwybod i ni pryd a ble mae’r ralïau i ni gael ymuno.

“Yn y rali yng Nghaerdydd ddydd Llun, roedd e’n sôn [am y blodau haul] yn ei araith ac yn siarad am symbolaeth y blodyn haul, a’r ffordd mae’n cysylltu â chennin pedr a rhannu diwylliannau.”

An emotional moment earlier hearing @WaunDdyfal choir sing ‘Gorwedd Gyda’i Nerth’ on Senedd steps. Like Wales, #Ukraine has a strong choral tradition and music connects us all.

Diolch o galon i’r côr am ddangos eu cefnogaeth drwy gân. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇺🇦pic.twitter.com/CLN4CTMLE8

— Adam Price 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍🌈 (@Adamprice) February 28, 2022