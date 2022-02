Mae Anna McMorrin, Aelod Seneddol Llafur dros Ogledd Caerdydd, wedi datgelu iddi ‘fyw mewn cyflwr o bryder a straen parhaol a thrawma’ yn dilyn perthynas lle cafodd hi ei cham-drin yn emosiynol.

Mae llefarydd dioddefwyr a chyfiawnder ieuenctid yr wrthblaid bellach yn arwain ymgyrch i sicrhau bod y gyfraith yn cydnabod “cam-drin emosiynol cymhellol” fel “peth go iawn y mae menywod yn ei wynebu”.

Mewn cyfweliad â GB News, bu’n rhannu ei phrofiadau yn dilyn y berthynas a gafodd effaith emosiynol a seicolegol arni.

“[Profais] iaith danseiliol, [roedd y person] yn rheoli nifer o sefyllfaoedd, yn fy mychanu pan oedd gennyf farn benodol, gan ddweud wrthyf fy mod yn mynd yn wallgof pan geisiais ddadlau barn wahanol, tynnu’n ôl oddi wrthyf, a’r ‘driniaeth dawel’, hefyd, fel cosb,” meddai.

“Felly, mae’r rhain i gyd yn bethau eithaf bach, ond, yn ogystal, ddydd ar ôl dydd, rydych chi’n dechrau byw mewn cyflwr o bryder a straen a thrawma parhaol, heb wybod beth sy’n real a beth sydd ddim.”

“Pan fyddwch chi mewn perthynas sy’n fwy fel hyn, sy’n hynod wenwynig, rydych chi’n ddechrau cwestiynu beth sy’n wir a beth sy’n gelwydd.

“Rydych chi’n cwestiynu eich hun yn gyson oherwydd eu bod yn eich holi’n gyson ac yn eich beirniadu, gan ddweud wrthyf fy mod yn mynd yn wallgof, gan ddweud wrthyf fod angen triniaeth iechyd meddwl arnaf oherwydd i mi golli fy nhymer oherwydd ei fod wedi fy ngwylltio cymaint.

“Dyna’r norm, y straen a’r pryder hwnnw.”

No one deserves to feel like a shadow of their former self.

This can happen to anyone. Inevitably there are barriers to leaving a relationship, but I hope speaking out about my experiences gives others the courage to take the first step too.

My interview with @GloriaDePiero https://t.co/LUQu1rDXia

— Anna McMorrin MP 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍🌈 (@AnnaMcMorrin) February 3, 2022