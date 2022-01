Mae Aelod Seneddol y Blaid Werdd wedi disgrifio’r penderfyniad i roi’r hawl i bwll glo Aberpergwm gloddio 40 miliwn tunnell arall o lo.

Yn ôl Caroline Lucas, Aelod Seneddol Brighton Pavilion, dylai tanwyddau ffosil gael eu cadw yn y tir.

Dywed Llywodraeth y Deyrnas Unedig, sy’n goruchwylio’r Awdurdod Glo ac sy’n gyfrifol am drwyddedu pyllau glo, eu bod wedi lleihau dibyniaeth y wlad ar lo yn sylweddol.

Fe wnaeth unig Aelod Seneddol y Blaid Werdd droi at y cyfryngau cymdeithasol i fynegi ei siom.

Such a backward step. Coal has no future & it's a huge mistake to allow a coalmine expansion during a #climateemergency

The farcical dispute over which minister has the power to cancel it just makes it worse

To keep 1.5C alive, we must #KeepItInTheGround & #ReclaimOurFuture https://t.co/yCAVLP9xeh

— Caroline Lucas (@CarolineLucas) January 26, 2022