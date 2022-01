Mae’r Urdd wedi torri dwy record byd Guinness.

Maen nhw wedi bod yn annog pobol ledled y wlad i uwchlwytho fideos ohonyn nhw eu hunain yn canu’r gân ‘Hei Mistar Urdd’ ar ddechrau dathliadau canmlwyddiant y mudiad heddiw (dydd Mawrth, Ionawr 25).

Ac fe ddaeth cadarnhad bellach fod y mudiad cenedlaethol wedi torri’r record am y nifer fwyaf o fideos o bobol yn canu’r un gân i gael eu huwchlwytho i Facebook o fewn awr.

Ac mae’r nifer fwyaf o fideos o bobol yn canu’r un gân wedi’u huwchlwytho i Twitter o fewn awr.

MAE'R URDD A'I GEFNOGWYR WEDI TORRI DWY RECORD BYD! ‼‼‼

Y nifer mwyaf o fideos o bobl yn canu'r un gân ar Twitter o fewn awr oedd 250…

…ac mae'r Urdd a’i ffrindiau wedi postio 1176!!!

(Ffigwr Facebook i ddod!)

WE DID IT! Mae hyn i gyd i lawr i chi – DIOLCH!🤍💚❤ pic.twitter.com/gqjTWnCIxa

— Urdd Gobaith Cymru (@Urdd) January 25, 2022