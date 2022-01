Mae teyrngedau wedi cael eu rhoi i’r ymgyrchydd gwrth-aparteid Hanef Bhamjee, a fu farw dros y penwythnos.

Cafodd Hanef Bhamjee o Gaerdydd ei eni yn Ne Affrica pan oedd y drefn aparteid ar waith, a bu’n ymgyrchu yn erbyn y system er pan oedd yn ddeng mlwydd oed.

Bu’n rhaid iddo ddianc o Dde Affrica am Gymru yn y 60au yn sgil ei ran yng nghangen myfyrwyr yr African National Congress.

Buodd yn rhedeg Mudiad Gwrth-aparteid Cymru o’i gartref am flynyddoedd, gyda help gwirfoddolwyr, gan ymgyrchu dros roi diwedd ar hiliaeth, gwladychiad, ac apartheid yn Ne Affrica.

Wrth roi teyrnged iddo, dywedodd ei frawd, Yusuf, ei fod wedi gwneud “cyfraniad anferth” i hanes rhyddid yn Ne Affrica.

“Fe wnaeth Hanif gyffwrdd bywydau pawb y daeth i gysylltiad â nhw,” meddai.

“Roedd ganddo gymaint i’w roi mewn cariad.

“Roedd ei onestrwydd a’i ddiffuantrwydd yn ein hysbrydoli ni i gyd. Felly, chwaraeodd rôl allweddol wrth siapio meddylfryd cymaint ohonom.

“Chwyldroadwr, brwydrwr dros ryddid, a brwydrwr eofn ar gyfer yr achos dros gyfiawnder cymdeithas.

“Cerfiodd ei enw, ac enw ei deulu De Affrica a’i deulu a’i ffrindiau Caerdydd gydag urddas.

“Rhyng-genedlaetholwr wnaeth ysbrydoli ein meddylfryd mewn ffordd unigryw.

“Fel ymgyrchydd cafodd ei adegau chwithig, ond ar y cyd â symudiad Gwrth-apartheid Cymru fe wnaeth Hanif gyfraniad anferth i hanes rhyddid De Affrica.

“Mae hyn wedi’i gerfio mewn hanes.

“Bydd ei etifeddiaeth yn parhau i’n hysbrydoli ni i ymladd am fywyd gwell i bawb.”

Gydag ‘i’ yr arferai Mr Bhamjee sillafu ei enw cyntaf, fel y mae ei frawd yn ei wneud, am sawl blwyddyn, cyn i rywun ddweud wrtho mai ‘e’ oedd yn y sillafiad ar ei bapurau mewnfudo.

Wedi hynny, newidiodd i sillafu ei enw ag ‘e’.

Ar Twitter, dywedodd Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol Cymru, mai “gyda thristwch mawr i ni gyd bu farw rhyng-genedlaetholwr hanesyddol Cymraeg/De Affricanaidd, ymgyrchydd gwrth-apartheid wnaeth roi Cymru ar y llwyfan gwrth-hiliaeth rhyngwladol dros dri degawd heddiw.

“Cwsg mewn hedd Gymar a ffrind,” meddai.

People all around Wales and around the UK and South Africa are remembering our great friend and comrade Hanif Bhamjee and sharing some of their photos pic.twitter.com/G3rWHqVblC

Fe wnaeth Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru, roi teyrnged iddo hefyd, gan ddweud ei bod hi’n “drist iawn clywed am farwolaeth Mohammed Hanef Bhamjee OBE”.

“Ymgyrchydd amlwg a threfnydd y Mudiad Gwrth-Aparteid ac Ysgrifennydd Mudiad Gwrth-Apartheid Cymru o 1981-94,” meddai.

“Gweithredol iawn yng ngwleidyddiaeth Llafur Cymru.

“Boed i chi orffwys mewn perffaith hedd a phŵer.”

Very sad to hear of the passing of Mohammed Hanef Bhamjee OBE. A prolific campaigner and organiser in the Anti-Apartheid Movement and Secretary of the Wales Anti Apartheid Movement from 1981- '94. Very active in Welsh Labour politics. May you rest in perfect peace and power.❤ pic.twitter.com/hM1D0E38HD

— Shavanah Taj (@shavtaj) January 8, 2022