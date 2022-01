Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i weithredu ar unwaith i atal y posibilrwydd o ehangu Pwll Glo Aberpergwm yng Nghwm Nedd.

Mae Awdurdod Glo’r Deyrnas Unedig yn agos at wneud penderfyniad ynghylch ehangu Glofa Aberpergwm.

Roedd y safle yn Aberpergwm yn weithredol tan yn gymharol ddiweddar, ac mae disgwyl i’r Awdurdod Glo benderfynu a yw’r amodau’n briodol yno i ddechrau ar y gwaith.

Daw’r cynlluniau ehangu posibl er gwaethaf addewidion gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn ystod cynhadledd hinsawdd Cop26 i symud i ffwrdd o lo.

Mae’r ehangu posibl hefyd wedi sbarduno ffrae arall rhwng gweinidogion yn San Steffan a Bae Caerdydd dros ddatganoli, gyda Llywodraeth Cymru yn cyhuddo Llywodraeth y Deyrnas Unedig o anwybyddu ei dymuniadau.

Ddoe (4 Ionawr) cyhoeddodd y Democratiaid Rhyddfrydol ddeiseb ar eu gwefan i geisio atal safle glofaol newydd yng Nghwm Nedd.

“Nid yn unig y byddai agor safle glofa newydd yn gam enfawr yn ôl yn ein brwydr i atal newid hinsawdd, ond fe allai achosi effeithiau iechyd andwyol,” meddai’r Democratiaid Rhyddfrydol ar dudalen y ddeiseb ar eu gwefan.

