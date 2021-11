Mae rhybudd tywydd wedi cael ei gyhoeddi gyda gwyntoedd cryfion yn cyrraedd Cymru dros y penwythnos.

Mae’r Swyddfa Dywydd eisoes wedi cyhoeddi rhybudd tywydd melyn am “dywydd gwyntog iawn” ledled Cymru a’r rhan fwyaf o’r Deyrnas Unedig ar gyfer dydd Sadwrn (Tachwedd 27).

Bydd yn dod i rym am 12yb a bydd yn para am y rhan fwyaf o’r dydd tan 6yh.

Ond gallai’r gwyntoedd gyrraedd hyd at 80m.y.a. mewn ardaloedd arfordirol.

Mae trigolion wedi cael rhybudd am oedi i drafnidiaeth ffyrdd, rheilffyrdd, awyr a fferi yn ystod y cyfnod hwn yn ogystal â thoriadau pŵer posibl, cau ffyrdd a posibilrwydd bychan o ddifrod i adeiladau.

⚠️ Yellow weather warning issued ⚠️

Strong winds across most of the UK

Saturday 0000 – 1800

Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs

Stay #WeatherAware⚠️ pic.twitter.com/F881KD9FRR

— Met Office (@metoffice) November 23, 2021