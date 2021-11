Mae Cymru ymysg grŵp o lywodraethau sy’n lansio cynghrair yng Nglasgow brynhawn heddiw (11 Tachwedd) er mwyn atal cynhyrchiant olew a nwy yn raddol.

Mae’r grŵp Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) yn cael ei arwain gan Ddenmarc a Chosta Rica, ac maen nhw’n “benderfynol” o osod dyddiad ar gyfer stopio chwilio am, ac echdynnu, olew a nwy.

Nid yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig na’r Alban yn rhan o’r cytundeb hwn, y cyntaf o’i fath mae’n debyg, ond mae hi’n cynnwys gwledydd fel Iwerddon a Ffrainc hefyd.

Yn ôl BOGA, mae’r aelodau am weld yr holl drwyddedau newydd ar gyfer cynhyrchu ac echdynnu nwy ac olew yn cael eu hatal, ac maen nhw am osod dyddiad er mwyn gwneud hynny.

Wrth drydar am lansiad y gynghrair, dywedodd Lee Waters, Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Cymru, fod hwn yn “adeg arwyddocaol yn COP26” a bod Cymru yn rhan ohono.

Trydarodd Liz Savile Roberts, AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd ei chefnogaeth:

“Balch iawn o weld Cymru fel aelod craidd o’r Gynghrair Newydd Tu Hwnt i Olew a Nwy,” meddai.

“Drwy weithio gyda’n gilydd gallwn roi terfyn ar ein dibyniaeth ar danwydd ffosil a dylanwadu ar eraill i wneudn yr un peth er mwyn ceisio cadw at gynhesu 1.5 gradd.”

“Mae’r wyddoniaeth yn glir”

Fe wnaeth Gweinidog yr Amgylchedd ac Ynni Costa Rica, Andrea Meza, wahodd llywodraethau eraill i ymuno â’r cynllun newydd heddiw.

“Tanwyddau ffosil, o bell ffordd, sy’n cyfrannu fwyaf tuag at newid hinsawdd, yn gyfrifol am 75% o holl nwyon tŷ gwydr,” meddai Andrea Meza.

“Mae’r wyddoniaeth yn glir ei bod hi’n hanfodol cyfyngu ar eu cyflenwad a rhoi diwedd ar gynhyrchiant nwy ac olew.

“Bron ugain mlynedd yn ôl, fe wnaeth Costa Rica wneud y penderfyniad dewr o wahardd chwilio ac ecsbloetio olew a nwy.

“Nawr, ynghyd â Denmarc, rydyn ni’n galw ar lywodraethau eraill i ymuno â BOGA a symud oddi wrth olew a nwy.”

Mae Quebec, Sweden, Yr Ynys Las, Iwerddon, Ffrainc a Chymru yn aelodau llawn o’r gynghrair hefyd, bellach.

Yn ogystal, mae Califfornia, Portiwgal a Seland Newydd yn aelodau cyswllt, a’r Eidal yn ‘Ffrind i BOGA’.