Mae English Heritage wedi cael eu beirniadu am bostio llun o Abaty Tyndyrn – heb gyfeirio ei fod yng Nghymru

Cafodd llun o’r abaty yn Sir Fynwy ei bostio ar gyfrifon cymdeithasol yr elusen sy’n rheoli nifer o adeiladau, lleoliadau a henebion Lloegr.

Mewn neges ar Twitter, dywedodd English Heritage bod y llun wedi’i dynnu’n edrych i’r gorllewin o Glawdd Offa tuag at Abaty Tyndyrn a glannau afon Gwy.

Wrth ymateb, dywedodd dilynwyr mai Cymru sydd i’r ‘gorllewin o Glawdd Offa’, a bod Abaty Tyndyrn dan ofal Cadw.

Warning! May cause wanderlust ⚠️ Snapped looking west from Offa's Dyke towards Tintern Abbey, the banks of the River Wye and the sweeping valley is a view to behold. 📸 pic.twitter.com/17BpJZU9pI

— English Heritage (@EnglishHeritage) October 3, 2021