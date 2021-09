Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymddiheuro “am unrhyw ddryswch a achoswyd” gan negeseuon electronig gwallus yng ngorsaf drenau’r Trallwng.

Ar hysbysfwrdd uwchlaw’r platfform, roedd arwydd yn yr orsaf ddydd Gwener, Medi 10 yn dweud bod “blaen 2 hyfforddwr” trên ar fin cyrraedd, a bod trên “Pwllheli & Aberystwyth 13:51 ar amser”.

Doedd gan yr hysbyseb ddim oll i’w wneud â dysgu ond yn hytrach, yn dweud bod dau gerbyd trên ar eu ffordd.

Cafodd y cyfeithiad gwael o “front 2 coaches” ei bostio mewn llun ar Twitter gan yr actores Lynwen Haf Roberts.

“A fyddai’n bosib i rywun yn @tfwrail addasu’r arwyddion Cymraeg yng ngorsaf y Trallwng ac unrhyw un arall sy’n gwneud y camgymeriad hwn?” meddai mewn neges.

“‘Cerbyd’ yw coach yng nghyd-destun trenau/’cerbydau’ yw ‘coaches’.

“‘Hyfforddwyr’ yw’r gair am hyfforddwr chwaraeon neu ei debyg. Diolch! #sgymraeg

Is it possible for someone at @tfwrail to amend the Welsh signage at Welshpool station and any other that makes this mistake? 'Coach' in a train sense is 'cerbyd'/'coaches' being 'cerbydau'. "Hyfforddwyr" is the word for a sports coach or similar. Diolch! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #sgymraeg pic.twitter.com/uSEG95sKM8

— Lynwen Haf Roberts (@LynwenHaf) September 10, 2021