Mae’n debyg fod ffiniau etholiadol newydd Cymru wedi eu cyhoeddi diwrnod yn gynnar gan y wefan wleidyddol adain-dde Guido.

Mae’r map etholiadol newydd yn dangos y bydd etholaethau Bangor a Chaernarfon yn cael eu rhannu’n ddwy, yn ogystal ag etholaeth Ceredigion yn cael ei chyfuno â Gogledd Sir Benfro.

Mae etholaeth Castell Nedd hefyd am ddod yn rhan o etholaeth Brycheiniog a Maesyfed.

Initial proposals for the new Welsh constituencies has been leaked a day early by Guido, here's the first look at the new 32 seat Welsh electoral map (down from 40): pic.twitter.com/qTChXa1cpY

