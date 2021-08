Mae cannoedd o bobol wedi llenwi strydoedd Ystrad Mynach i groesawu pencampwr Olympaidd Lauren Price ddychwelyd adref.

Enillodd Lauren Price fedal aur yn y bocsio 69-75kg, gan ddod yn y cystadleuydd cyntaf o Gymru i ennill medal aur bocsio yn y Gemau Olympaidd.

Mae hi hefyd wedi ennill 52 cap i dîm pêl-droed Cymru a Phencampwriaeth Cic-Bocsio y Byd bedair gwaith mewn gyrfa chwaraeon hynod lwyddiannus.

Ar ôl pythefnos yn Tokyo, mae’r bocsiwr bellach wedi dychwelyd i dŷ ei Nain yn Sir Caerffili, lle cafodd ei magu.

@LLPrice94 coming home to see her Nan with her Gold. Amazing turn out from everyone in Ystrad Myanch. What an achievement!! Everyone is very proud. Let’s get the postbox painted gold!!! 🎉🥇🎉 @BBCSport @BBCWalesNews @TeamGB @CaerphillyObsvr pic.twitter.com/DqtJaod6jT

— Alastair Tulloch (@Allyt1979) August 10, 2021