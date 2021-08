Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd am stormydd yn y de-ddwyrain.

Cafodd y rhybudd melyn ei gyhoeddi fore heddiw (dydd Llun, Awst 2) am 9:42yb, ac fe fydd mewn grym tan 11:00yh heno.

Mae’n berthnasol ar gyfer y rhan fwyaf o siroedd y de-ddwyrain – Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg a Thorfaen – yn ogystal â rhannau o dde Powys.

Gallai’r stormydd fod yn araf yn symud, meddai’r Swyddfa Dywydd, gan barhau am awr neu ddwy.

Mae’n bosib y bydd mellt a chenllysg, a gallai 50mm o law ddisgyn mewn ychydig oriau mewn rhai llefydd.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd fod perygl y gallai cawodydd trwm o law achosi llifogydd, a chreu oedi i deithwyr hefyd.

⚠️ Yellow weather warning issued ⚠️

Heavy rain and thunderstorms across southern England and Wales

Monday 0942 – 2300

Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs

Stay #WeatherAware⚠️ pic.twitter.com/1SCUhLVjJ1

— Met Office (@metoffice) August 2, 2021