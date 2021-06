Mae’r gwasanaethau brys yn annog pobol leol i aros yn eu cartrefi, ac i gau drysau a ffenestri eu tai fel rhagofal yn dilyn tân sylweddol ar safle ailgylchu yng Nghlydach ger Abertawe.

Cafodd y gwasanaeth tân eu galw i safle ailgylchu DBC Recycling am 12:09yp heddiw (dydd Llun, Mehefin 21).

Cafodd Heddlu De Cymru wybod am y tân ar Ystad Ddiwydiannol Players am oddeutu 12:15yp, ac mae plismyn yno yn helpu’r gwasanaeth tân gyda’r sefyllfa.

“Rydyn ni’n delio â thân mawr ar Ystad Ddiwydiannol Players yng Nghlydach,” meddai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

“Rydyn ni’n gofyn i bobol yn yr ardal aros tu mewn, a chadw eu ffenestri a’u drysau ar gau.”

We are dealing with a large fire on the Players Industrial Estate in Clydach.

We are asking people in the vicinity to remain indoors and to keep windows and doors closed. ^NR pic.twitter.com/rxC17aac2G

